El Atlético rechaza una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez

Archivo - Julián Álvarez, en un partido con el Atleti.- Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha comunicado que, tras la reunión de su Junta Directiva celebrada este martes, "ha realizado una oferta de 150 millones de euros" al Atlético de Madrid por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez, siendo ésta rechazada y "remitiéndose" los colchoneros "a la cláusula de rescisión".

"Tras estudiarla y valorarla, el Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", concluyó la breve nota madridista.

El ahora reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, avanzó el pasado 4 de junio durante una entrevista en el programa 'Horizonte' de Cuatro que iba "a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions, por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia".

"150 millones por lo menos", afirmó el entonces candidato, quien tres días después fue reelegido gracias al 65% de votos y venció al candidato rival Enrique Riquelme, quien obtuvo el 35% del respaldo de los socios.

Pérez dijo que este mismo martes desvelaría su baza por un jugador del "medio de campo hacia arriba", que "no" está en la Premier League y que es "un galáctico total" al "nivel de Cristiano Ronaldo". En ese contexto, el reelegido presidente apuntó que primero iban a hablar con su actual club y ya negó que fuesen el francés Michael Olise, del Bayern de Múnich, y el noruego Erling Haaland, del Manchester City.