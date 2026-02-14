El Atlético vuelve inesperadamente a Butarque frente al caos del Rayo

Archivo - Giuliano Simeone, en un partido con el Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visitará este domingo (16.15 horas) al Rayo Vallecano en la jornada 24 de LaLiga EA Sports, una cita marcada por su localización porque se disputará finalmente en el Estadio Ontime Butarque, de Leganés, después de que la patronal liguera no validase el estado del terreno de juego en el Estadio de Vallecas.

Este derbi madrileño ha estado en entredicho toda la semana por su escenario, ya que el césped del feudo vallecano sigue sin cumplir en teoría con los requisitos de LaLiga, motivo que ya la pasada semana obligó a aplazar el partido del Rayo frente al Oviedo de la jornada 23.

El equipo franjirrojo afronta el compromiso con urgencia de revertir su racha negativa, ya que ha enlazado una derrota en Copa del Rey Mapfre con tres derrotas en Primera División. Así, los pupilos de Iñigo Pérez tienen 22 puntos en la competición liguera y están metidos en descenso, pero con un partido menos que el Mallorca (24 pts.) y el Valencia (23).

Por su parte, el Atlético llega a este duelo reforzado anímicamente tras su reciente golpe de autoridad contra el FC Barcelona en la ida de semifinales de la Copa. Su goleada por 4-0 ante los culés, al calor de un Riyadh Air Metropolitano enfervorecido y soñó con la 'manita', dejó claro que los pupilos de Diego Pablo Simeone ha centrado sus objetivos.

Pelear el título de Liga es ya una tarea hercúlea, pues el Atlético luce en su casillero 45 puntos, mientras que el líder Barça acumula 58 y el perseguidor Real Madrid tiene 57. Por eso parece que el torneo del 'K.O.' es su vía rápida para optar a ser campeón de algo esta temporada.

El otro caballo de batalla para el Atlético es la Liga de Campeones, cuyos dieciseisavos de final son inminentes. El próximo 18 de febrero, los rojiblancos visitarán al Brugge en la ida de ese 'playoff' con ganas de cosechar un resultado que les allane el encuentro de vuelta en casa.

En los últimos dos meses, esa disparidad de jugar en estadio propio o ajeno se equilibró para los colchoneros, que llevan sin perder jugando de visitante desde el pasado 6 de diciembre; fue contra el Athletic por 1-0 en Bilbao, un duelo liguero donde el 'Cholo' Simeone acusó el fondo de armario escaso de la plantilla que este curso tiene entre manos.

Poco después se pusieron a sus órdenes tres futbolistas en el mercado invernal, con impacto inmediato del delantero argentino Ademola Lookman. Sus aportaciones en Copa frente al Betis y ante el Barça lo han situado como titular, estatus que quizá repita en este partido contra el Rayo.

No obstante, el cercano partido en Brujas (Bélgica) podría provocar que el 'Cholo' rotase en su alineación. Alexander Sorloth tiene muchas papeletas para ser la referencia ofensiva en vez de Julián Álvarez, quien contra el Barça rompió una sequía goleadora que ya era de meses.

Antoine Griezmann, que estuvo excelso en ese partido ante los culés, quizá también sea dosificado pensando en la Champions League. Jugadores como Thiago Almada y Álex Baena podrían tener una buena oportunidad para reivindicarse como mediapuntas, mientras que detrás de ambos podría hacer lo mismo Rodrigo Mendoza porque Pablo Barrios sigue lesionado.

Por parte vallecana, Luiz Felipe y Diego Méndez se ausentarán por sus lesiones y Unai López está aún renqueante. Para colmo, dos habituales en el plantel de Iñigo Pérez, como son Pep Chavarría y Pathé Ciss, no estarán a su disposición a causa de respectivas sanciones por tarjetas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentín, Pedro Díaz; Akhomach, Isi Palazón, Álvaro García; y De Frutos.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Cardoso, Mendoza; G. Simeone, Baena, Lookman; y Sorloth.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco).

--ESTADIO: Ontime Butarque.

--HORA: 16.15/DAZN.