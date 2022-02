Aubameyang: "Esta es la oportunidad de mi vida"

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang aseguró que está ante la oportunidad de su vida y espera aprovecharla y marcar "muchos goles" vestido de blaugrana, en una decisión que le tiene "en un sueño" y ha hecho muy feliz a su familia, en parte española, pese a prometer en su día a su abuelo, ya fallecido, que jugaría en el eterno rival de los 'culers'.

"De siempre tenía el sueño de jugar en la Liga española y esta es la oportunidad de mi vida. El Barça es uno de los mejores clubes en el mundo, estoy aquí muy feliz. Estoy como en un sueño y no quiero despertar", reconoció el delantero gabonés en su presentación, en el Auditori 1899.

Esa promesa a su abuelo materno, de Ávila, es un "tema de familia". "Mi abuelo fue un gran fan del Atlético de Madrid y yo siempre le decía que iba a jugar en el otro club, el Real Madrid. Cuando eres pequeño, tu familia te dice cosas y era un tema con mi abuelo. Y seguro que estará feliz de que esté aquí ahora vestido de blaugrana", matizó.

"Los mensajes que he recibido son buenos, pienso que todos en mi familia están felices por mí. Es un honor para mí estar aquí y lo daré todo por este club. Estoy muy feliz y agradezco al presidente mi fichaje. Estoy con muchas ganas, voy a darlo todo", reiteró.

Aubameyang, o 'Auba' según pidió ser llamado, se describió a si mismo como un goleador nato. "Hace años que la gente me conoce, saben que hago goles. Soy un delantero rápido, espero ayudar al equipo con mis goles y espero marcar muchos, muchos goles para el Barça", auguró sin dar una cifra concreta de goles prometidos para lo que resta de temporada.

En esa oportunidad que no quiso dejar escapar, está el deseo de poder levantar una Liga de Campeones. "Sí, claro, el Barça es un gran club que tiene que ganar la 'Champions' y venir al Barça es una oportunidad para ganarla. Vamos a hacer todo para volver, primero, y luego jugar para ganarla", reconoció el delantero.

Y se ve preparado para formar parte de esos futuros objetivos conseguidos y, de momento, listo para debutar y adaptarse a la Liga. "Pienso que sí estoy preparado. Hace mucho que no juego un partido pero en mi cabeza lo tengo muy claro, estoy listo para jugar y ayudar. Y sé que vamos a volver al 'top' poco a poco", aseguró.

Además, ya sabe qué espera su nuevo entrenador, Xavi Hernández, de él. "He hablado un poco con Xavi y me ve jugando de '9', y yo estoy listo para jugar ahí pero también si me necesita para jugar en la banda no tendría problema, porque puedo jugar en esos puestos", reconoció.

"He tenido mucha suerte al jugar en la Premier, me ha ayudado muchísimo. Estoy preparado para jugar aquí, tengo ganas de empezar. Espero y sueño jugar muchos años en el Barça y voy a trabajar mucho para quedarme el máximo tiempo posible", manifestó 'Auba', que firmó hasta 2025 pero con una cláusula de salida pactada en 2023.

Por otro lado, reconoció que no lo pasó bien en el Arsenal antes de su salida tras enfrentarse a su técnico, el español Mikel Arteta. "Los últimos meses en el Arsenal fueron complicados, así es el fútbol a veces. Pero de este tema, de mi parte nunca quise hacer nada mal. Fue un problema sólo con Arteta, que tomó esa decisión. No estaba contento, y no puedo decir más. No estaba contento, pero yo estaba muy tranquilo", manifestó.

También se mojó sobre la situación de su amigo y ahora, de nuevo como ya sucedió en Dortmund, compañero Ousmane Dembélé. "Tengo que decir la verdad, y es que Ousmane se está entrenando muy bien. Y como amigo de Ousmane, espero que él y el club encuentren una solución. Como jugador es fantástico", señaló sobre un Dembélé que, tras no aceptar renovar ni salir en este mercado de invierno, tiene 6 meses de incógnita por delante.