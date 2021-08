Augustinsson: "El Sevilla era una oportunidad que tenía que aprovechar"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El defensa sueco Ludwig Augustinsson aseguró estar "muy feliz" por haber fichado por un "gran club" como el Sevilla, "una oportunidad" que no podía dejar pasar y en el que quiere "afrontar el reto" de discutirle la titularidad en el lateral izquierdo al argentino Marcos Acuña.

"Estoy muy feliz, el Sevilla es un gran club y no puedo esperar para empezar. De hecho, estuve aquí hace unos años viendo un partido con mi antiguo equipo porque hicimos un 'stage' cerca de aquí y entonces no pensaba que seis años después estaría jugando aquí, pero así es el fútbol y estoy muy contento de haber venido a este gran club", señaló Augustinsson en una entrevista a los medios oficiales sevillistas.

El internacional se enteró por su agente del interés del conjunto sevillano y todo "se intensificó un poco más en los últimos días". "Llegó una oferta al Werder Bremen y luego todo sucedió muy rápido. Fue una decisión muy fácil para mí porque sé lo que ha hecho el Sevilla en los últimos años en Europa, pero también en la Liga, así que era una oportunidad que tenía que aprovechar", remarcó.

Además, se siente "muy, muy orgulloso" de ser el primer sueco en jugar en el Sevilla, algo que también ve como "una responsabilidad". "Quiero hacerlo bien y demostrar que el jugador sueco tiene calidad también. Estoy deseando afrontar el reto", afirmó el lateral.

"Creo que el Sevilla es un paso muy bueno para mí y creo que puedo desarrollarme mucho como jugador. Conozco mi calidad y quiero dar el cien por cien cada día para ser el mejor jugador posible, y tener la responsabilidad de salir y jugar para este gran club, así que estoy muy ilusionado", añadió Augustinsson.

El defensa sabe que se nuevo equipo "ha ganado muchos títulos europeos en los últimos 15 años" y que la pasada temporada "estuvo muy cerca hasta el final" peleando por el título. "Es uno de los equipos punteros de España, uno de los cuatro grandes", aseveró Augustinsson, "un jugador bastante polivalente, buen pasador de balón, con buena capacidad para cortar" y capaz de desenvolverse "tanto defensiva como ofensivamente".

Sin embargo, no esconde que se siente "más cómodo" jugando de lateral izquierdo "en una línea de cuatro" y que tendrá una dura competencia con el argentino Marcos Acuña. "En un club tan grande como este ya se sabe que hay mucha competencia en todos los puestos. Acuña es una gran competencia para mí y sé que lo ha hecho muy bien aquí y también con Argentina, pero estoy deseando afrontar el reto", advirtió.



Finalmente, el internacional sueco tiene claro que sería "increíble" ganar un título y que jugar la Liga de Campeones "es lo que todo jugador quiere". "Yo lo hice hace cinco años y ya ha pasado un tiempo. No pudo ser con el Werder Bremen, así que me hace mucha ilusión volver porque es un torneo especial y con un himno especial. Es algo extraordinario y que realmente me pone la piel de gallina", concluyó.