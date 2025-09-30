El Ayuntamiento de Milán acuerda vender San Siro al AC Milan y al Inter por cerca de 200 millones de euros

ROMA 30 Sep. (dpa/EP) -

El Ayuntamiento de Milán ha dado luz verde para que el AC Milan y el Inter de Milán se conviertan en los nuevos propietarios del Estadio de San Siro, de casi 100 años antigüedad y el cual ambos tienen previsto sustituir por uno nuevo en el mismo emplazamiento.

El precio de compra del terreno de 28 hectáreas, que también incluye zonas de aparcamiento, es de aproximadamente 200 millones de euros según se decidió en un consejo municipal marcado por largos debates que se prolongaron durante toda la noche del martes. 24 concejales votaron a favor de la venta, mientras que 20 se pronunciaron en contra por considerar que el precio era demasiado bajo.

Los aficionados han protestado para que se mantenga el emblemático estadio del oeste de la ciudad. Sin embargo, el recinto se ha quedado anticuado y el Milan y el Inter, que lo comparten y alquilan al ayuntamiento, llevan años debatiendo planes para renovarlo o mudarse.

San Siro, el estadio de fútbol más grande de Italia y con capacidad para 75.000 espectadores, toma su nombre del distrito en el que se encuentra. Oficialmente, lleva el nombre del futbolista Giuseppe Meazza (1910-1979), que jugó tanto en el Milan como en el Inter.

El año que viene, en su centenario, el actual estadio acogerá la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 que se disputarán en la capital lombarda en Milán y en Cortina d'Ampezzo, programados del 6 al 22 de febrero.

Para la Eurocopa de Fútbol de 2032, que Italia organizará junto con Turquía, también está previsto que varios partidos se disputen en Milán y si se construye a tiempo, se espera que se puedan celebrar en el nuevo estadio, cuya inauguración está prevista para 2031 y que será más moderno, pero ligeramente más pequeño, con una capacidad prevista de 71.500 espectadores.

No está claro si los equipos podrán jugar en el estadio actual durante las obras iniciales. Los otros recintos más cercanos con capacidad para albergar partidos de la Serie A están en Monza, Bérgamo y Como, pero tienen un aforo considerablemente inferior.