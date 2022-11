Azpilicueta: "El listón es estar aquí hasta el último día"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El internacional español César Azpilicueta ha asegurado que "el listón" del grupo en este Mundial es estar en Catar "hasta el último día", y ha destacado la "conexión" del grupo, que ya se demostró "en momentos muy delicados en la Eurocopa", además de valorar el "atrevimiento" con el que llegan los más jóvenes.

"El objetivo aquí es jugar siete partidos. Yo viví mi debut en el Mundial y no fue lo que hubiese querido; en la Eurocopa vimos la cara alegre en los penaltis contra Suiza y la cara triste contra Italia. Esos pequeños detalles son los que te pueden marcar un Campeonato del Mundo, pero esos también se preparan. El listón del grupo es estar aquí hasta el último día", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, reconoció que alzar el trofeo el 18 de diciembre "significaría muchísimo". "La Copa del Mundo es lo máximo a nivel de selecciones, y a por ello vamos. Tenemos una magnífica oportunidad como grupo de seguir esa evolución. Sabemos lo complicado que es. En 2010 disfruté como aficionado y después tuve tres oportunidades de estar en un Mundial. Las dos primeras no fueron como deseaba y ahora tenemos otra. Intentaremos dar el máximo para que la afición se sienta orgullosa", indicó.

Además, recordó que "las dos experiencias anteriores" en Brasil y en Rusia "no fueron como uno hubiese soñado". "Pero el fútbol nos está dando otra oportunidad. La situación del grupo es fantástica, llegamos en una gran dinámica, con una selección muy joven... Ahora mismo la única diferencia que veo respecto a equipos de otros Mundiales es que solo queda 'Busi' del 2010, que solo seis jugadores tenemos experiencia en Copa del Mundo. Tenemos que estar unidos, sabemos que el fútbol cada día es más competitivo. Ojalá podamos mejorar las dos ediciones anteriores", deseó.

"Aunque debuté en mi primer año en el Chelsea, es cierto que luego no tuve continuidad en la selección. Como dije antes de la Eurocopa 2020, nunca había conseguido demostrar en la selección lo que venía demostrando en el Chelsea. No había jugado a mi nivel, esa es la realidad, hay que ser humilde y autocrítico. Tenía muchísimas ganas de volver a la selección, tenía esa espinita después de estar desde 2013 hasta 2018, donde había jugado a ratos. A partir de la Eurocopa conseguí darle la vuelta y jugar a mi nivel. Ahora tengo una oportunidad fantástica en el Mundial para intentar ponérselo difícil al míster. Están Dani -Carvajal-, Marcos -Llorente-, que puede jugar de lateral... Entre todos vamos a dar el máximo para aportar. Como se demostró en la Eurocopa, hay oportunidades para todos, todos podemos aportar cosas diferentes", prosiguió.

"LA CONEXIÓN DEL GRUPO SE VIO EN MOMENTOS MUY DELICADOS EN LA EUROCOPA"

El navarro destacó además la unión de 'la Roja'. "Estuve fuera de la selección dos años y medio, me incorporé para la Eurocopa. Cuando llegué vi un ambiente que no había vivido antes. La conexión que se ha formado se vio en momentos muy delicados en la Eurocopa; logramos conectar a la gente y nos quedamos a un pasito de la final de la Eurocopa. Nadie nos esperaba ahí. Perdimos la final de la Liga de Naciones ante Francia, hemos logrado la clasificación para la siguiente... Los resultados están ahí, y la unión del grupo es lo que marca la diferencia. Cuando ganamos a Portugal en el último minuto, ver a todo el grupo, los que jugaron y los que no, justos, fue maravilloso", apuntó.

También lamentó que algunos duden del grupo por su juventud. "Si es un equipo joven, porque es muy joven, si es muy veterano, porque es muy veterano... Cada uno tiene un rol. Los que tenemos más experiencia en el fútbol profesional tratamos de enseñar cosas que no han conocido a jugadores que tienen 18-19 años. Ves el desparpajo con el que vienen. Siempre recordaré a Gavi cuando llegó con 17 años en la Liga de Naciones; yo, cuando tenía 17 años, no tenía ese atrevimiento. Cada uno tiene que aportar lo que tiene al grupo, que seamos un grupo equilibrado. Es un motivo de orgullo que los jugadores de categorías inferiores se vayan metiendo en la absoluta. Cada uno debe arrimar el hombro en lo que toque", expresó.

"Lo que más me sorprende es el atrevimiento, no se arrugan. Es un gusto ver esa preparación que tienen. Los jóvenes están empezando a entender antes el fútbol con ese nivel de madurez y de entender el juego. Algunos de ellos van a tener 18 años y ya habrán estado en una Eurocopa y en un Mundial. Sergio Ramos y Cesc Fàbregas llegaron muy jóvenes a la selección, y ahora tenemos el caso de Pedri, de Gavi, de Yeremy, de Nico, de Alejandro Balde...", continuó.

Por otra parte, el futbolista del Chelsea mandó "muchos ánimos" a José Luis Gayà, que tuvo que abandonar la concentración por lesión. "Ayer fue un día muy triste para todos nosotros y nos dejaremos el alma también por él, porque es una gran pérdida tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desgraciadamente el fútbol es así. Ahora viene un compañero como Alejandro; es un jugador joven que ha demostrado su calidad en el Barcelona. No lo conozco personalmente, pero por lo que he visto es un jugador muy físico, increíble la velocidad que alcanza cuando tiene espacios. El grupo le va a dar la bienvenida desde el primer momento y ojalá que se adapte lo antes posible. Entre todos intentaremos hacer un buen Mundial", señaló.

Sobre la defensa, destacó que es "la parte en la que menos errores se pueden cometer". "Pero si algo ha caracterizado este equipo es que jugamos como equipo; cuando atacamos, el portero es el primer jugador que busca superioridad. Como defensa que soy, tengo ese extra de responsabilidad de no conceder goles, porque muchos partidos se deciden por pequeños fallos. Nosotros defendemos de una forma muy particular, no damos tiempo al rival. Siempre hay margen de mejora. Intentamos defender alto, a veces corremos riesgos, pero los números están ahí: somos una selección de las menos goleadas", afirmó.

"ANSU ES UN JUGADOR DESEQUILIBRANTE Y LLEGA EN BUEN ESTADO DE FORMA"

También se deshizo en elogios hacia Ansu Fati, que entró en la convocatoria tras perderse la Eurocopa por su grave lesión. "Ansu es un jugador desequilibrante, tiene cosas diferentes. Es muy joven, tiene ese atrevimiento, esa facilidad para encarar jugadores, buscar huecos, crear buenas oportunidades a los compañeros... Ansu puede ser un jugador importante, lo ha demostrado, y viene en un buen estado de forma", aseguró.

En otro orden de cosas, valoró el trato con Luis Enrique y su nueva faceta de 'streamer'. "El míster es como es. Nosotros recibimos esa confianza que nos transmite, somos de las pocas selecciones que jugamos igual sin ver el resultado, y es su labor. Sus ideas son claras, siempre intenta ayudar y proteger al grupo", dijo. "Yo sería incapaz, ver la forma en que lo hace... Jamás nos hubiésemos imaginado eso. Tenemos que ir adaptándonos a las nuevas generaciones, conectar y hablar de una forma natural. Seguro que sigue ahí dando espectáculo", bromeó.

Además, visualizó el primer partido ante Costa Rica. "Hemos demostrado durante todos estos años que somos una selección que jugamos de la misma manera del primer minuto al último; intentamos crear ocasiones, no darle tiempo al rival. Costa Rica es una selección muy competitiva e intentaremos imponer nuestro ritmo. Los últimos debuts en Mundial no han sido los esperados y esperamos empezar ganando", expuso.

"Keylor es un jugador con mucha experiencia al más alto nivel, ha ganado grandes títulos, es la estrella de Costa Rica. Tengo una opinión muy positiva de él. Es un portero de gran nivel. Intentaremos darle trabajo y que nos salga un gran partido", añadió.

Por último, Azpilicueta no quiso valorar la decisión de prohibir el alcohol dentro y en las proximidades de los estadios. "Nosotros no tomamos las decisiones, los jugadores vamos allí a jugar. Entre la FIFA y la organización toman esas decisiones, nada más puedo decir", concluyó.