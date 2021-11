Bale: "No estoy en las mejores condiciones, pero daré lo mejor de mí"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Gareth Bale, que lleva sin jugar un partido por lesión desde el pasado mes de septiembre, reapareció este viernes en rueda de prensa para 'celebrar' sus 100 internacionalidades si este sábado juega frente a Bielorrusia en la fase de clasificación para el Mundial de Catar.

El capitán Gareth Bale se unirá a Chris Gunter, Loren Dykes, Sophie Ingle y Jess Fishlock y se convertirá en el quinto jugador en hacer 100 apariciones con la selección galesa si disputa el encuentro. Su último partido fue precisamente con el combinado nacional el pasado 1 de septiembre. Desde entonces ha estado inédito con el Real Madrid.

"Obviamente no estoy en las mejores condiciones que tenía antes de la lesión", dijo Bale a los medios. "Pero he trabajado tan duro como he podido y todo lo que puedo hacer es dar lo mejor de mí, como siempre lo hago. Tengo que ser cauteloso, pero daré el 100%", añadió el jugador galés sobre su recuperación.

Sobre su condición de centenario se mostró muy orgulloso. "Alcanzar 100 partidos internacionales sería un logro increíble. Es bueno para mí y mi familia, pero lo más importante es el partido y no la ocasión. En cuanto suene el silbato no pensaré en nada más que en los tres puntos, pero espero poder disfrutarlo después del partido con un resultado positivo", añadió Bale, consciente de que su selección necesita el triunfo para asegurar -al menos- la repesca.

"Todavía me siento como un niño cuando veo a Gales y no juego. Es mi país, es una conexión especial, y cuando empiezas a jugar para la selección nacional, traes esa conexión contigo. Somos todos iguales. Nos encanta jugar para Gales. Ha sido un viaje increíble, comenzó cuando era muy joven y todavía no ha terminado", añadió Bale.

"Ir con Gales es lo más destacado del año. No se trata solo de ciertos momentos, sino de hacer crecer el fútbol galés y todos hemos aceptado esta filosofía para impulsar el fútbol galés. Ha habido muchos momentos destacados, pero espero que haya más por venir", sentenció el futbolista del Real Madrid.