Bale y Reguilón pasan reconocimiento médico con el Tottenham

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del Real Madrid Gareth Bale y Sergio Reguilón han pasado el reconocimiento médico pertinente para cerrar su fichaje con el Tottenham Hotspur y este jueves podrían ultimar la llegada al conjunto londinense, que fichará a ambos futbolistas.

Bale y Reguilón no han tenido que viajar a Londres para realizar las pruebas médicas y las han superado en la ciudad deportiva de Valdebebas, según informó 'Vamos'. La confirmación oficial del traspaso se realizará en los próximos días, una vez que se resuelva toda la burocracia.

El galés regresa a la que fue su casa hace siete temporadas y después de un último año donde apenas ha contado con la confianza de su entrenador, Zinédine Zidane, quien dijo que si se va "hoy, mejor que mañana". Bale ha protagonizado diferentes capítulos con su selección que tampoco han ayudado a mejorar su relación con el técnico francés.

Además, el jugador de Cardiff -que acusó al Real Madrid de torpedear su futuro-, sobre todo tras rechazar una oferta procedente de China hace justo un año, ha recibido el cariño de José Mourinho, entrenador del Tottenham y quien ya ha solicitado sus servicios a la dirección deportiva del club.

"Traté de ficharlo durante mi etapa en el Real Madrid, pero no fue posible mientras estuve allí. El presidente siguió mi consejo y, la temporada que me fui, trajo a Gareth al club. Eso no es ningún secreto y Gareth lo sabe", indicó Mourinho en rueda de prensa, donde no escondió su gusto por Bale, aunque recordó que sigue siendo "jugador del Real Madrid".

El de Setúbal rechazó seguir refiriéndose al internacional galés porque "no habla de jugadores de otros equipos", pero reconoció que todavía quedan tres semanas de mercado "abiertas en todas las direcciones".

Por su parte, Reguilón viajará este jueves a Londres y su traspaso rondará los 30 millones de euros. El Real Madrid se guarda una opción de recompra por 40, según indicó 'Vamos' en el informativo nocturno de este miércoles.