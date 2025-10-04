Archivo - Pau Cubarsí e Isaac Romero en el Sevilla FC-FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la temporada pasada - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça acude noqueado y sin Lamine Yamal al Pizjuán

BARCELONA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este domingo (16.15 horas) el Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla FC, en el encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los blaugranas buscarán reponerse al golpe sufrido el pasado miércoles con la derrota (1-2) frente al Paris Saint-Germain, pudiéndose ir al parón de selecciones como líderes pero, eso sí, sin Lamine Yamal.

Un comunicado alteró la tarde del viernes en Can Barça: Lamine Yamal se ha resentido de las molestias en el pubis que surgieron en el anterior parón de selecciones y, con un tiempo previsto de recuperación de entre dos y tres semanas, no estará en Sevilla. Será una baja de última hora y de gran importancia para Hansi Flick, que no tendrá a su estrella para intentar ganar en Nervión.

Este será el objetivo del equipo 'culer' tras caer por primera vez esta temporada, después del gol de Gonçalo Ramos en el tiempo de descuento, en la 'Champions'. El tanto del delantero portugués hizo justicia en el marcador, con un PSG que fue claramente superior en la segunda parte y que se impuso a un Barça que fue de más a menos en el partido, sobre todo a nivel físico.

Pero no ha perdido el Barça en lo que va de Liga, con seis victorias y un único empate contra el Rayo Vallecano que, sumado a la reciente derrota del Real Madrid en el derbi en casa del Atlético de Madrid, ha convertido al equipo 'culer' en líder. Sin embargo, es un liderato 'verde' que debe ser consolidado, y el inminente reto de los blaugranas no es fácil.

El Sevilla está noveno en la tabla y quizá está fuera de las posiciones deseadas, pero el equipo de Matías Almeyda sabe que tiene argumentos para ganar a un Barça mermado, tocado a nivel moral pero sobre todo afectado por las lesiones. Y saben que si plantean un duelo físico, de ir a morder arriba, pueden poner en aprietos a los de Flick, que empiezan a dar muestras de estar pasando por un bache físico.

Pese a que el último duelo en casa fue una derrota contra el Villarreal (1-2), el Sevilla viene de ganar en Vallecas (0-1) -donde el Barça no pasó del empate- y llega más rodado al choque. Y tiene enchufado a un Alexis Sánchez que le da más morbo al duelo, porque el 'Toco' disfrutó e hizo disfrutar de blaugrana y, a sus 36 años, parece estar renaciendo vestido de sevillista.

De la fortuna de Alexis y de que el resto de jugadores hispalenses estén acertados depende buena parte de que el Sevilla logre su gran reto: ganar al FC Barcelona por primera vez en LaLiga desde 2015. En una década entera, en partidos jugados en Barcelona y en Sevilla, no ha sido capaz de ganar el equipo del Pizjuán al del Camp Nou. Pero las estadísticas, como suele decirse, están para romperlas.

En el Barça, por contra, tienen el foco puesto en el lado contrario; en dar continuidad a esa buena racha que dice que, en estos últimos diez años, sin contar ese 2-1 del 3 de octubre de 2015, los catalanes han empatado en tres ocasiones y ganado en seis en sus últimas visitas a Nervión. Un balance que se hace difícil de comprender y creer, dado el potencial de un Sevilla multicampeón de Liga Europa, por ejemplo.

Para esta nueva batalla entre Sevilla y Barça hay bajas de importancia, sobre todo en el bando visitante. En el Sevilla no están Tanguy Nianzou ni Alfonso González y son duda Kike Salas y Joan Jordán, que podría recibir el alta médica.

Peor lo tiene Hansi Flick, que vuelve a quedarse sin Lamine Yamal al resentirse el extremo de su dolencia en el pubis tras el duelo europeo ante el vigente campeón de la 'Champions'. Una baja que se suma a las de Raphinha, Joan Garcia, Fermín López, Gavi y Ter Stegen. Así que al alemán le tocará innovar en los extremos, con Rashford y Ferran Torres como grandes candidatos a ser titulares.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SEVILLA FC: Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy; Alexis Sánchez, Romero y Vargas.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Ferran; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: Aún por determinar.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 16.15/Movistar LaLiga.