El Barça afronta su segundo test de pretemporada en un triangular en Udine

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona afronta este sábado su segundo test de la pretemporada, un triangular en la ciudad italiana de Udine en el que se enfrentará con el Udinese y el Nottingham Forest, una cita en la que el técnico Hansi Flick todavía no podrá contar con algunos de los futbolistas internacionales.

El formato, enmarcado en la primera edición de la Friuli Venezia Giulia Cup, consistirá en dos partidos de 45 minutos contra el conjunto inglés e italiano, respectivamente. Hace 24 años que el conjunto azulgrana no disputa un triangular, desde que se enfrentó a RCD Espanyol y Real Sociedad en el homenaje a Urruti en el Miniestadi.

La última vez que el Barça jugó dos partidos dentro de un torneo de este formato fue en la pretemporada 2002-03, en Ámsterdam, un cuadrangular en el que el equipo entonces dirigido por Louis van Gaal se midió con el Parma y el Ajax y en el que también participó el Manchester United, con el que no llegó a jugar.

Ahora, el cuadro 'culer' volverá a la acción después de participar en el 'stage' de Inglaterra y enfrentarse al Birmingham City. En el duelo, que supuso el estreno del extremo derecho alemán Karim Adeyemi, se llevó el protagonismo el egipcio Hamza Abdelkarim, que anotó un doblete que condenó al partido al desempate en los penaltis, donde se impusieron los ingleses (2-2, 3-2).

Además de Adeyemi y de Abdelkarim, debutaron con el primer equipo el húngaro Áron Yaakobishvili, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, el israelí Orian Goren, Ebrima Tunkara, el maliense Ibrahim Diarra, Òscar Gistau, Álex González y el neerlandés Shane Kluivert.

El triangular en tierras italianas podría suponer la primera oportunidad para ver cómo se desempeña el joven extremo belga Jesse Bisiwu, que el jueves entrenó por primera vez en Barcelona, y también para presenciar el regreso a los terrenos de juego de Raphinha y Ronald Araujo.

El brasileño se lesionó el bíceps femoral derecho durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y entrenó al margen en el 'stage' de Saint George's Park. Por su parte, el central uruguayo ni siquiera llegó a debutar en la cita mundialista aquejado de molestias musculares en el gemelo.