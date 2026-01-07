El Barça arrolla al Athletic camino de la final

El jugador del FC Barcelona Pedri en la semifinal de la Supercopa de España 2026 ante el Athletic Club en Yeda (Arabia Saudí) - FCB

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este miércoles al Athletic Club (5-0) en la primera semifinal de la Supercopa de España, con una 'manita' que dejó claro que el actual supercampeón quiere por lo menos retar a Atlético de Madrid o Real Madrid en una cuarta final consecutiva en la que se metieron gracias a un arreón de cuatro goles en apenas 16 minutos en la primera parte.

Los blaugranas jugarán esa cuarta final seguida en busca del 16º título de supercampeón tras amansar a los 'leones' de Ernesto Valverde, que apenas inquietaron a Joan Garcia mientras que Unai Simón, el portero titular en la selección para Luis de la Fuente, se marchó visiblemente enfadado con los suyos tras recoger cinco balones del fondo de su portería.

El Athletic avisó primero en un saque de esquina a los dos minutos, con un remate de Paredes desviado por Eric Garcia, pero fue el Barça quien empezó a imponer su ritmo. Raphinha generó peligro desde el inicio y el joven Roony Bardghji, encargado de suplir a Lamine Yamal --suplente-- en el extremo derecho, rozó el gol tras una mala salida de Unai Simón que no supo aprovechar.

Oihan Sancet probó fortuna con un disparo flojo que no inquietó a Joan Garcia, antes de que el Barça encadenara sus mejores minutos. En el 16', una combinación prácticamente al primer toque acabó con Pedri rematando de primeras a las manos de Unai Simón tras un centro raso de un velocísimo Bardghji. Cinco minutos después, Pedri volvió a romper líneas con un gran pase para Ferran Torres, que asistió de primeras a Fermín López, cuyo disparo obligó al meta internacional a intervenir con apuros.

El dominio blaugrana encontró premio en el 22'. Tras un centro-chut poco preciso de Fermín, Ferran Torres recogió el balón en el área, lo controló entre el pie y la barriga y, a la media vuelta y de semivolea, batió a Unai Simón con un disparo con bote incluido para abrir el marcador.

El Athletic no reaccionó y el Barça fue un vendaval. En el 30', Fermín López, tras haber fallado dos ocasiones, culminó al primer toque un gran centro raso de Raphinha con un disparo duro y colocado que supuso el 2-0. Cuatro minutos después llegó el tercero, obra de Roony Bardghji, que se fabricó el tiro y encontró la ayuda involuntaria de Unai Simón, que se tragó el balón por debajo del brazo desviándolo a su propia portería.

La exhibición se cerró antes del descanso con el 4-0, firmado por Raphinha en el 38'. El brasileño recibió el balón desde el otro costado, encaró a Areso, lo desbordó y superó con un potente disparo a un Unai Simón totalmente batido. El Barça había marcado cuatro goles en apenas 16 minutos y pudo ampliar aún más la renta antes del descanso, pero el guardameta rojiblanco evitó un autogol de Vivian y Joan Garcia vio cómo un disparo de Sancet se estrellaba en el palo en una de las pocas llegadas del Athletic.

Tras el descanso, el guión no cambió. En el 52', Raphinha firmó su doblete culminando una larga jugada colectiva para hacer el 5-0, en una acción que volvió a evidenciar la fragilidad defensiva de los de Valverde, que intentaron reaccionar con un triple cambio apenas dos minutos después.

Con el partido resuelto, Flick dio entrada a Lamine Yamal y Dani Olmo en el minuto 72, y el Athletic dispuso de sus mejores ocasiones en acciones aisladas. Unai Gómez perdonó el gol tras escaparse de Cubarsí y disparar fuera cuando Joan Garcia parecía batido, y el propio portero blaugrana se lució en el 83' con una gran doble intervención ante Jauregizar para mantener la portería a cero.

El Barça selló así su pase a la final con una goleada autoritaria y una actuación coral que refuerza su candidatura a revalidar el título, si bien Atleti o Real Madrid intentarán evitar una fiesta blaugrana en Yeda, donde de momento este Barça amansó a un Athletic Club al que le hubiera ido mejor quedarse en Bilbao. Gran Barça para avisar a su posible rival en la cuarta final consecutiva en la aventura árabe de esta Supercopa.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 5 - ATHLETIC CLUB, 0 (4-0, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde (Gerard Martín, min.64); Pedri (Olmo, min.72), De Jong (Bernal, min.64); Roony (Lamine Yamal, min.72), Fermín, Raphinha (Rashford, min.64); y Ferran Torres.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Areso, Vivian, Paredes, Adama (Lekue, min.57); Jauregizar, Rego (Selton, min.61); Berenguer, Sancet (Unai Gómez, min.54), Robert Navarro (De Galarreta, min.54); e Iñaki Williams (Guruzeta, min.54).

--GOLES.

1-0. Min.22, Ferran Torres.

2-0. Min.30, Fermín.

3-0. Min.34, Roony Bardghji.

4-0. Min.38, Raphinha.

5-0. Min.52, Raphinha.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C. Castellano-manchego).

--ESTADIO: King Abdullah (Yeda), 50.141 espectadores.