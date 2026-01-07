Ernesto Valverde: "Yo no suelo pedir perdón porque no me gusta hacerlo"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, aseguró tras la goleada encajada ante el FC Barcelona (5-0) en la semifinal de la Supercopa de España que no es partidario de pedir perdón después de una derrota, al defender que su equipo siempre hace todo lo posible "y lo imposible" por ganar.

"Yo no suelo hacer eso (pedir perdón), porque no me gusta además hacerlo. Hacemos siempre todo lo posible, lo posible y lo imposible, por ganar cada partido y preparar cada partido para intentar ganarlo. Yo, en ese sentido, intento preparar a mi equipo para que esté al máximo, y si podemos golear al rival, que lo hagamos. Y el entrenador contrario hace lo mismo", explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Valverde reconoció que el Athletic acusó en exceso el primer gol del Barça y que, a partir de ahí, fue claramente superado. "Hemos empezado bien, pero en cuanto el Barça nos ha hecho un gol hemos acusado demasiado el golpe. Una cosa es acusarlo y otra es agachar la cabeza, porque contra esos equipos, si lo haces, te pasan por encima, no tienen piedad", analizó.

El técnico rojiblanco calificó de "bastante doloroso" el 4-0 al descanso y admitió que en la segunda parte el objetivo fue evitar una goleada mayor. "No estábamos bien, ni bien colocados ni con espíritu suficiente como para hacerles más frente. Teníamos que intentar que no hubiera más sangre, pero nos han hecho un quinto gol y ha sido un día malo para nosotros, de los peores que hemos hecho en mucho tiempo", lamentó.

Pese a la dureza del resultado, Valverde subrayó que no se trata de una situación habitual en su equipo. "Esto que ha ocurrido hoy no es algo que se repita habitualmente. Somos un equipo que planta cara siempre, que intenta llevar los partidos al máximo. Hoy nos ha ocurrido y generalmente no nos ocurre", señaló.

El entrenador del Athletic insistió en la necesidad de levantarse tras el golpe recibido. "Ahora no tenemos una buena sensación, sobre todo porque ha sido feo para nosotros. Una cosa es perder y otra irte al descanso con el rival siendo bastante superior. No es lo que queremos, pero como hemos hecho otras veces, nos tenemos que levantar", afirmó.

Valverde recordó además la exigencia que supone enfrentarse al conjunto blaugrana. "El peor Barça de la temporada también te puede golear. Sabemos lo buenos que son, pero ante eso hay que tener cuidado. Nuestra respuesta no ha sido de las mejores", reconoció.

Por último, descartó que la derrota vaya a generar dudas en el entorno del club. "Yo no he oído a ningún aficionado empezar a dudar, solo te lo he oído a ti. Perder un partido siempre es doloroso y cuando pierdes así lo es todavía más, pero hay muchos más partidos y hay que sobreponerse a lo que venga", concluyó.