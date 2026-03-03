El Barça aumenta en más de 80 millones el límite de coste de su plantilla

Robert Lewandowski celebra un gol del FC Barcelona ante el Villarreal. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del FC Barcelona tras el mercado de invierno creció más de 80 millones de euros hasta los 432,8 millones, por los 761,2 millones del Real Madrid, la entidad que más margen posee, y los 22,1 millones del Sevilla FC, el que menos tiene, según la actualización de LaLiga de los límites salariales de los clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion.

Una vez finalizado el periodo de fichajes de invierno, LaLiga hizo públicos este martes los Límites de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de los clubes y SAD's de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con un total de 2.779,7 millones en Primera División.

El LCPD es el importe máximo que cada entidad puede consumir durante la temporada 2025-26 tras el mercado de verano y el de invierno, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo, además del gasto en filiales, cantera y otras secciones.

Los conceptos que se incluyen en el LCPD inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador).

Después de las operaciones realizadas el pasado verano, el FC Barcelona vio como el límite de coste de su plantilla disminuyó en 112 millones (351,2), al no poder computar los palcos vips del nuevo Spotify Camp Nou. Sin embargo, ya con estadio en funcionamiento, aunque con limitación de aforo, su límite creció ahora en algo más de 80 millones hasta los 432,8, que siguen siendo menos que los 463,6 que marcó en febrero de 2025.

Además, el Real Madrid sigue a la cabeza con un límite salarial de 761,2 millones de euros, los mismo con los finalizó el mercado de verano y siete millones más de los que marcó LaLiga en febrero del año pasado (754). Justo por detrás, el FC Barcelona y sus 432 millones y el Atlético de Madrid, con 336,2 millones, cierra el 'podio' después del verano.

El club de 'Primera' con menos límite salarial sigue siendo el Sevilla FC, que mantiene los 22,1 millones de euros, después de que hace un año marcara un límite de algo más de 680.000 euros. Mientras que el Levante UD ha bajado en más de la mitad su LCPD, hasta los 17,4 millones.

En LaLiga Hypermotion, el CD Leganés presenta el mayor límite salarial de la categoría, con 19,7 millones --5 millones más que después de verano--, por lo que presenta más margen para salarios que el conjunto 'granota', pese a estar en 'Segunda'. El 'podio' lo completan la UD Las Palmas, ahora con 15,1 millones, y el RC Deportivo de la Coruña, con 13,2 millones. Aunque la mayor subida de la categoría la protagoniza la UD Almería, que pasa de 3,3 a 10,5 millones.

Mientras que los equipos con el límite de coste de plantilla más bajo de LaLiga Hypermotion son el Granada CF, que sigue con 4,2 millones, el FC Andorra, rozando los 7 millones, y el AD Ceuta, con 6,9 millones de euros.