El Barça completa la emisión de bonos de 300 millones de euros para culminar el Spotify Camp Nou

Mosaico en la grada del Spotify Camp Nou del FC Barcelona - FCB/MARC GRAUPERA

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha completado este viernes una emisión de bonos por importe de 300 millones de euros destinada a financiar la finalización de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, según ha informado la entidad blaugrana en un comunicado.

La operación financiera, en la que Goldman Sachs ha actuado como agente colocador exclusivo, se ha cerrado una vez que el club catalán ha obtenido las autorizaciones pertinentes por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De acuerdo con el comunicado del club, esta inyección económica permitirá avanzar en la transformación del Spotify Camp Nou, pieza central del proyecto Espai Barça, que pasará a ser el estadio de fútbol con mayor capacidad de Europa y contará con una oferta ampliada de espacios prémium y de hospitalidad.