El Barça debe desactivar El Sardinero y a un Racing soñador

Archivo - Jugadores del Real Racing Club de Santander antes de un partido liguero en El Sardinero - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona visita este jueves al Real Racing Club de Santander en El Sardinero (21.00) en partido de los octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, un duelo al que los 'culers' llegan tras conquistar la Supercopa de España y con el anhelo de seguir defendiendo el título de Copa, ante un Racing que, líder de Segunda, sueña con dar la sorpresa.

Suele pensarse que un equipo grande de Primera tiene todo a favor y es claro favorito para ganar en la Copa del Rey a un Segunda, más si el rival es de una categoría todavía más inferior, pero este Racing-Barça está más igualado, sobre el papel, de lo que pueda parecer. Porque el Racing, pese a estar ahora metido en un pequeño bache, es líder de LaLiga Hypermotion y porque el factor Sardinero puede ser determinante.

El cartel de 'sin entradas' está colgado y el Racing, llevado por su 'Gradona', confía en recuperar sensaciones a tiempo para poder eliminar a un Barça que, más allá de ganar la Supercopa ante el Real Madrid tras golear al Athletic Club, se llevó también el derbi liguero contra el RCD Espanyol (0-2) en campo rival. Los de Hansi Flick están en forma, pero el Racing quiere estar listo para aprovechar cualquier descuido 'culer'.

De ahí que el técnico alemán, tras ver que a su equipo le costó más de lo esperado eliminar al Guadalajara (0-2) en su estreno en la competición --con goles del ahora lesionado Andreas Christensen y de Marcus Rashford en el 76' y 90'--, no quiera ahora ver relajación alguna y piense en un once inicial bastante reconocible.

Quizás no haya cambio ni en la portería. No dio confirmaciones pero sí pistas en la previa, comentando que por su cabeza pasaba dar la titularidad a Joan Garcia, si bien el capitán Marc-André Ter Stegen o Wojciech Szczesny también podrían jugar. Habrá rotaciones, por tema físico, pero no revolución. El Barça no quiere tirar ninguna competición y menos una Copa en la que manda en el palmarés.

Eso sí, el Racing ya ha eliminado a un Primera división y no a uno cualquiera, a todo un Villarreal que es tercero en la Liga, a 8 puntos (y un partido menos) del Barça. Y le tumbaron por por 2-1 con doblete de Arana, uno de los hombres más en forma de José Alberto, y previamente ganaron a la Ponferradina (1-2) y al Logroñés (0-4). El Barça está a otro nivel, pero en Santander sueñan con la proeza de ir a cuartos tras eliminar al vigente campeón.

EL PLANTÍO QUIERE SEGUIR HACIENDO HISTORIA

También a las 21.00 horas, El Plantío estará presumiblemente lleno para intentar llevar en volandas al Burgos CF en su duelo contra el Valencia CF, con los 'che' metidos de lleno en un bache que les tiene en la zona roja de LaLiga EA Sports y con su técnico, Carlos Corberán, discutido mientras que los burgaleses vienen de ganar en la última jornada de Segunda y quieren seguir soñando en la Copa.

Tras ganar en La Romareda al Real Zaragoza (0-1) en segunda ronda, el Burgos pudo jugar en casa la ronda de los dieciseisavos y dar la campanada eliminando a un Primera como el Getafe CF (3-1), dándole la vuelta además al gol 'azulón' inicial de Álex Sancris con un tanto de penalti de David González antes del descanso y, en la segunda vuelta, un doblete de Iñigo Córdoba le dio el pase al Burgos.

Un triunfo que permite al equipo burgalés y a El Plantío acoger, por primera vez en 34 años, un duelo copero de octavos de final. Y reciben a un histórico del fútbol español, el Valencia, que está lejos de su mejor momento. Si el Burgos viene de cerrar la primera vuelta con una victoria sobre el Eibar (1-0) para ser octavos, el Valencia está en zona de descenso en LaLiga EA Sports tras salvar un empate en el derbi contra el Elche CF (1-1).

Los 'che' buscan el pase a la siguiente ronda, los cuartos de final, tras eliminar al Real Sporting (0-2) en El Molinón. Pero los de Carlos Corberán siguen en descenso, decimoctavos en LaLiga EA Sports, en una competición en la que no ganan desde el 21 de noviembre del año pasado, en el derbi contra el Levante (1-0). En LaLiga están a un punto de la salvación y ese es su gran objetivo, si bien la Copa puede servir como boya, como una alegría y esperanza a la que agarrarse para mejorar. Eso si el Burgos no sigue haciendo historia en El Plantío.