Pierre Emerick Aubameyang y Frenkie De Jong durante el triunfo del FC Barcelona ante el Nápoles en el Stadio Diego Armando Maradona, en la Europa League - Alessandro Garofalo/LaPresse via / DPA

El Barça debe medir su euforia ante el Galatasaray

Los turcos, con el exblaugrana Domènec Torrent, quieren reflotar en el Camp Nou

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este jueves al Galatasaray en el Camp Nou (21.00) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa, un cruce en el que los blaugranas son claros favoritos, y más con su buen estado de forma, pero donde deberán vigilar con un posible exceso de euforia ante unos turcos muy tocados.

Parece que debiera ser al revés, pero el Nápoles fue el duro rival previo en el 'Play-off' y, ahora, el Barça se mide en el siguiente escalón hacia la posible final a un Galatasaray muy inferior a los napolitanos. Y, por ello, serán una trampa a desactivar.

En un choque de estilos similares, la calidad deberá primar y el Barça intentará aprovechar el jugar primero en casa para, con su afición, lograr un resultado que no haga sufrir más de lo necesario al equipo en la vuelta, en un Ali Sami Yen que ha visto sufrir, en esta Europa League, a Marsella, Lazio y Lokomotiv Moscú.

No está nada bien el Galatasaray en su liga, duodécimo y más cerca del descenso que de las posiciones cabeceras. De ahí que en enero llegara al club Domènec Torrent, con una clara filosofía de juego marcada por su trabajo previo con Pep Guardiola en el Barça, Bayern de Múnich y Manchester City.

Con 'Dome', el equipo ya va mejorando en su juego y algo en resultados, pese a que viene de perder en casa del Konyaspor. Torrent quiere imponer su estilo, muy similar al del Barça de un Xavi Hernández al que visitó en Catar para aprender de él, si bien en el Barça el de Terrassa fue pupilo de Torrent, en el cuerpo técnico de Guardiola.

Según confirmó el propio Xavi en la previa, son amigos que ahora se ven destinados a enfrentarse, a medirse, en una Europa League donde el Barça busca un título que no tiene y un billete a la siguiente 'Champions', mientras que los turcos buscan la redención y una posible fuente de alegría visto que, en la lita otomana, está todo perdido.

Lejos del enfrentamiento en los banquillos, el Barça es claro favorito, muy superior al rival por mucho que en Europa la versión del 'Galata' sea mucho mejor. Sin Dani Alves, no inscrito, ni Gavi, sancionado, se antojan más cambios en el once inicial de los catalanes, pero Xavi ya apuntó que no minvarán las opciones de ir a por el rival y a por el triunfo de inicio.

De hecho, los cambios pueden servir de trampolín a jugadores que aprietan en los entrenamientos, o saliendo desde el banquillo, para tener más minutos. Así, Eric Garcia, Nico, Riqui Puig o Luuk De Jong podrían gozar de una nueva oportunidad, sea de inicio o como revulsivo.

Por parte turca, no habrá regreso de Arda Turan al Camp Nou, donde el brillante jugador otomano ya no pudo desplegar la magia que sí tuvo en el Atlético de Madrid. Pero, en el Galatasaray, tampoco tiene continuidad y no está convocado.

Sí lo está, y apunta a titular, el portero Iñaki Peña, cedido por el Barça y con el que Xavi podría contar a partir de la temporada que viene. Está ante su gran oportunidad, aunque sea a costa de tener que poner en peligro al equipo con el que tiene contrato.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; F. De Jong, Nico, Riqui Puig; Adama, L. De Jong y Aubameyang.

GALATASARAY: Iñaki Peña; Boey, Nelsson, Marcão, Van Aanholt; Pulgar, Berkan Kutlu; Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoglu; y Gomis.

--ÁRBITRO: Benoit Bastien (FRA).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 21.00/Movistar.