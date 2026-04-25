El Barça desactiva al Getafe y roza la Liga

Marcus Rashford of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and FC Barcelona at Coliseum de Getafe stadium on April 25, 2026, in Getafe, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona venció (0-2) al Getafe CF este sábado en la jornada 33 de LaLiga EA Sports para acariciar el título con once puntos de renta sobre un Real Madrid que empató (1-1) el viernes con el Real Betis Balompié, gracias a los goles de Fermín López y Marcus Rashford.

Los pupilos de Hansi Flick no fallaron en la salida con pinta de trampa al sur de Madrid, donde no ganaban desde 2019, y aprovecharon el tropiezo de los blancos el día anterior. Con la calma del colchón amasado, el líder cuajó un buen encuentro ante un Getafe que vendió cara su piel, aunque el Barça encontró huecos y ocasiones, sobre todo cuando los locales quisieron animarse.

La seriedad atrás, sin conceder apenas ocasiones, y la visión de Pedri, encontrando huecos a la espalda, fueron claves, además del gol de Fermín justo antes del descanso, para aumentar la tranquilidad visitante, y la sentencia de Rashford en el minuto 74, cuando el Getafe había rozado el empate en la jugada anterior.

Por momentos, el cuadro culé echó de menos al recientemente lesionado Lamine Yamal, pero por la otra banda, con Fermín, sí encontró profundidad. Les faltaba ajustar a los visitantes, acoplarse a la dura presión local y a un césped un tanto impredecible. Los de José Bordalás empezaron valientes y Mauro Arambarri tuvo el 1-0.

El cabezazo azulón se encontró casi sin querer con Jules Koundé, mientas las conexiones catalanas, también con Robert Lewandowski, morían en la orilla. Pasada la media hora, Roony Bardghji tuvo la mejor para adelantar a un Barça capaz de golpear justo al final del primer tiempo, con un robo de Pau Cubarsí que pilló en plena salida a los locales. De ahí, pase perfecto de Pedri y 0-1 de Fermín.

Los de Bordalás trataron de subir líneas de nuevo en la reanudación, pero los de Flick sortearon bien esa presión, generando de nuevo peligro con Pedri detectando huecos. La entrada de Frenkie de Jong dio más control, y la de Rashford mejoró la banda derecha azulgrana. El inglés, que parece querer quedarse en la Ciudad Condal, no ven vano hizo el 0-2 de la tranquilidad culé en el 74', un jarro de agua fría para un Getafe que había tenido el 1-1.

El cuadro azulón no acertó a rematar dos balones en área pequeña y, con todo el 'Geta' muy arriba, el inglés corrió desde su campo para sentenciar cuando Bordalás preparaba su último intento de reacción desde el banquillo. El Barça desactivó la trampa de un equipo crecido, y aguerrido como siempre, en busca de algo más que la permanencia esta temporada, para acariciar una segunda Liga seguida, que podrían celebrar la próxima jornada, o en el Clásico.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GETAFE CF, 0 - FC BARCELONA, 2. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

GETAFE CF: Soria; Davinchi (Álex Sancris, min.76), Djené (Abqar, min.76), Duarte, Boselli (Kiko Femenía, descanso), Juan Iglesias; Mario Martín, Arambarri (Kamara, min.81), Luis Milla, Birmancevic (Luis Vázquez, descanso) y Satriano.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé (Araújo, min.60), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Casadó, min.88); Pedri, Gavi (De Jong, min.60); Roony (Rashford, min.60), Olmo, Fermín (Balde, min.82) y Lewandowski.

--GOLES:

0 - 1, min.45, Fermín.

0 - 2, min.74, Rashford.

--ÁRBITRO: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Djené (min.63), Martín (min.87) por parte del Getafe CF. Y a Koundé (min.20), Gavi (min.39) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Coliseum, 9.487 espectadores.