El Barça se encomienda al Camp Nou ante un incómodo Atlético

Archivo - Antoine Griezmann y Pau Cubarsí pelean por un balón. - Europa Press/Contacto/Felipe Mondino - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

FC Barcelona y Atlético de Madrid se volverán a ver las caras este miércoles (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou para la ida de los cuartos de final en la Liga de Campeones 2025-26, solo cuatro días después de su cita liguera pero ahora con un escenario distinto, en el que los blaugranas tratarán de hacer valer su poderío como locales ante un adversario con sed de venganza y tono competitivo.

El himno de la Champions League vuelve a sonar para ambos conjuntos en su búsqueda por continuar el periplo europeo. Este partido será el primer asalto de la eliminatoria, que arranca en el feudo catalán y se cerrará en el Riyadh Air Metropolitano el próximo martes (21.00 horas). Será la quinta vez que se enfrenten azulgranas y rojiblancos en lo que va de curso tras la semifinal de la Copa del Rey Mapfre y los dos partidos de LaLiga EA Sports, con un balance de 3 a 1 positivo para los catalanes.

Precisamente, ese último duelo en Primera División es el precedente más reciente y se saldó con victoria del Barça gracias a un gol 'in extremis' de Robert Lewandowski para certificar la remontada (1-2) y afianzar el liderato, ahora aventajando en siete puntos al Real Madrid. Por eso, llega el Barça con confianza, con la revalidación de su título liguero encauzada y con la moral alta tras mojarle la oreja al Atlético en su casa.

Sin embargo, poco sirvió dicho encuentro del pasado sábado en suelo madrileño para vislumbrar alguna pista en los duelos europeos con un Atlético falto de exigencia en Liga, fruto de la situación clasificatoria porque marcha cuarto y pelea por la tercera plaza con el Villarreal.

Diego Pablo Simeone apostó por un once titular copado por la unidad 'B', dando descanso a jugadores importantes como Julián Álvarez, Ademola Lookman y Dávid Hancko; no se pusieron la elástica rojiblanca, en clara declaración de intenciones del entrenador argentino. Y es que gran parte de los intereses colchoneros en este desenlace de curso viene sujeta a los dos torneos del K.O., con la final copera de La Cartuja en el horizonte.

Pero antes de viajar a Sevilla, el Atlético tiene ante sí la Liga de Campeones buscando emular las dos últimas veces en las que el Barcelona se ha puesto en su camino. En las temporadas 2013-14 y 2015-16, culés y colchoneros se vieron las caras precisamente en la misma ronda eliminatoria y en ambas los del 'Cholo' Simeone salieron victoriosos sellando el pase en el demolido Estadio Vicente Calderón. Una fórmula que tratarán de repetir para llevar vivo el cruce al Metropolitano, su fortín.

Eso no quiere el Barça, campeón de la competición en cinco ocasiones, que llega algo más mermado físicamente y habiendo alineado un once sin dar casi descanso a hombres determinantes. Pero su técnico, el alemán Hansi Flick, no quiere distracción alguna y busca encauzar la eliminatoria con la inercia de una racha en la que ha sumado ocho triunfos en los últimos nueve partidos --dos de ellos ante el cuadro colchonero--.

Y es que el conjunto blaugrana encara estas semanas en buen estado de forma. Los de Flick tienen entre ceja y ceja alzar la máxima competición continental, olvidando el varapalo de la campaña pasada en la que quedaron apeados de la final en la prórroga de Milán frente al Inter (7-6, en el global). Por ello, aprovecharán su alta capacidad goleadora (30) ante un oponnete que también ocupa puestos cabeceros en la parte ofensiva (31).

Sin embargo, el Atlético es el peor equipo defensivo de los que aún están en liza. De los 12 partidos disputados desde septiembre, en ninguno ha acabado con la portería a cero, lo que supone un nuevo récord negativo para la historia de la entidad rojiblanca en dicho torneo; son 24 goles en contra, lo que significa que encajan dos goles por partido.

Para tratar de sacar rédito a este aspecto, el entrenador germano no podrá contar con uno de sus líderes Raphinha. El brasileño se volvió a lesionar en el parón internacional y es baja para el próximo mes; por lo que Flick tendrá que decidir si dar entrada a Marcus Rashford como en el fin de semana o apostar por Lewandowski junto a un Lamine Yamal que ya volvió loca a la defensa rojiblanca.

Para paliar ese aspecto, Simeone volverá a confiar en Matteo Ruggeri, que ya contuvo al internacional español en la eliminatoria copera. En el otro costado radica la principal duda con Marcos Llorente y Nahuel Molina como posibilidades, el español también podría ocupar un puesto en la medular por las bajas de los lesionados Pablo Barrios y Johnny Cardoso. En la portería seguirá Juan Musso por un Jan Oblak que todavía sigue recuperándose de su lesión.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo; Eric García, Pedri; Fermín, Lamine Yamal, Olmo; y Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: István Kovács (ROU).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.