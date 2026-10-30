El Barça entrena sin Koundé y homenajea a Olmo por sus 100 partidos

Dani Olmo posa junto a sus compañeros en el FC Barcelona tras llegar a los 100 partidos oficiales - FCB

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha completado este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper el último entrenamiento previo al encuentro de este sábado frente al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) sin la presencia de Jules Koundé y en una jornada en la que la plantilla ha homenajeado al centrocampista Dani Olmo tras alcanzar los cien partidos oficiales con la camiseta azulgrana.

El equipo dirigido por Hansi Flick ha culminado la preparación para la undécima jornada de LaLiga EA Sports con la ausencia del defensa francés sobre el césped y con la incorporación de los jóvenes del Barça Atlètic Hamza Abdelkarim, Ebrima Tunkara, Guillem Víctor, Àlex Campos y Max Bonfill debido a las bajas del primer equipo, con el objetivo de lograr ante el conjunto vitoriano la que sería la victoria número cien del técnico germano en el banquillo 'culer'.

Al término del trabajo con el grupo, Dani Olmo ha recibido una camiseta conmemorativa por sus cien encuentros disputados con la elástica del Barça, una cifra redonda que el internacional español alcanzó el pasado martes durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League frente al Paris Saint-Germain.

El futbolista de Terrassa, formado en La Masia entre los años 2007 y 2014, regresó al club en la temporada 2024/25 tras su etapa en el Dinamo de Zagreb y el RB Leipzig, habiendo acumulado desde entonces un total de 21 goles repartidos en 67 partidos de Liga, 22 de Champions League, ocho de Copa del Rey y tres de Supercopa de España, trofeos entre los que destacan dos Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas de España.