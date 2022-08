Un Barça con Koundé busca seguir en la senda de la victoria

Los de Xavi reciben al Valladolid en un Camp Nou ansioso por ganar

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona recibirá este domingo (19:30) al Real Valladolid en la tercera jornada de LaLiga Santander, un duelo que pondrá a prueba la pólvora de los de Xavi en busca de su segunda victoria consecutiva y la primera de la temporada ante su afición.

Xavi Hernández contará por primera vez con todos sus efectivos tras la inscripción de Jules Koundé, el flamante fichaje 'culé' para la defensa, que recibió el permiso de LaLiga en la tarde del sábado.

El técnico de Terrassa se mostró convencido -horas antes de la inscripción de Koundé- de poder disponer de su amplio fondo de armario en su objetivo de encadenar una buena racha de resultados en este comienzo liguero.

La ilusión entre el barcelonismo chocó en su estreno con el empate sin goles ante el Rayo Vallecano. Un naufragio de inicio que dejó cierta ansiedad ante la falta de pegada en una plantilla con pólvora a raudales. Pero la alerta hizo efecto y el cuadro catalán acabó soltando la ansiedad acumulada.

Lewandoski y Ansu Fati fueron los baluartes de la goleada (1-4) a la Real Sociedad, con los dos primeros goles del polaco con la elástica azulgrana y la irrupción de la joya española. Por ello, ambos están llamados a liderar un ataque de ensueño ante un Valladolid en busca de su primera victoria.

Los de Pucela se enfrentarán a un equipo venido a más en una semana especial para el barcelonismo. El partido benéfico ante el Manchester City -para recaudar fondos en la lucha contra la ELA- mostró la cara más solidaria y competitiva de los de Xavi tras un empate con goles (3-3). Una noche que evidenció el engranaje ofensivo de los locales, que tratarán de mostrar de nuevo ante su afición.

El sancionado Sergio Busquets volverá a liderar la medular tras cumplir con la amonestación recibida ante el Rayo. Un centro del campo que contará con la inagotable fuente de creatividad de Pedri, la pieza clave del equipo en la creación y conexión con el goleador Lewandowski, mientras que Gavi, Frenkie de Jong y Kessié pelearán por un hueco en el codiciado once.

Por su parte, el Valladolid está en línea ascendente tras verse superado en su estreno ante el Villarreal (0-3), aunque el golpe de realidad despertó a los de Pacheta y posteriormente sacaron un valioso punto contra el Sevilla (1-1). Ahora, conscientes de la dificultad del encuentro, tratarán de sorprender pese a las bajas en la zona defensiva.

Pacheta no podrá contar con El Yamiq por sanción y Malsa y Asenjo son duda al arrastrar ambos un golpe, mientras que Shon y Plata "mejoran", según apuntó el técnico. También, Zouhair Feddal, la nueva incorporación atrás, será baja. "Todavía está muy verde", opinó el técnico del conjunto vallisoletano.

Xavi alabó la faena del técnico del Valladolid. "Me ha sorprendido como entrenador. Es valiente, ofensivo y no tiene complejos. Es una persona noble y muy metódica. Nos planteará un partido difícil, como ante el Sevilla. Esperamos que no sea similar al de Rayo y que nos cueste hacer gol", sentenció.

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Ter Stegen; Araújo, Christensen, Koundé, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati.

REAL VALLADOLID: Masip, Luis Pérez, Javi Sánchez, Joaquin Fernández, Escudero; Aguado, Mesa; Anuar, Kike Pérezm Iván Sánchez; Guardiola.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C. Vasco).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 19:30/DAZN LaLiga.