La jugadora del FC Barcelona Sydney Schertenleib durante el partido de la Liga de Campeones Femenina ante el Arsenal en el Spotify Camp Nou, el 12 de noviembre de 2026 en Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení recibe este jueves al Servette suizo en el Estadi Johan Cruyff (21.00 horas) en la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, un encuentro inédito en el que las vigentes campeonas de Europa, ya clasificadas para la siguiente ronda, buscan recuperar su mejor versión tras encadenar dos empates consecutivos ante un rival que pelea por seguir vivo en el torneo.

El conjunto dirigido por Pere Romeu llega a esta penúltima cita de la liguilla tras protagonizar una racha inusual con dos igualadas seguidas, primero en Europa ante el Arsenal en el Spotify Camp Nou (1-1) y después el pasado domingo frente al Deportivo Abanca en Riazor (1-1) en la Liga F Moeve.

Antes de estos dos frenazos, las blaugranas habían sumado tres victorias continentales frente al Paris FC (5-2), la Roma (0-6) y el HB Koge (0-8) y dominado bien en la competición doméstica. De ahí que busquen redención ante un Servette que, si el Barça Femení juega como suele jugar, no debería ser un gran escollo.

Con 10 puntos en su casillero, 20 goles a favor y solo tres en contra, el equipo catalán ocupa la segunda posición de la tabla empatado con el líder OL Lyonnes y ya tiene asegurado su billete para los cuartos de final o los 'play-offs' eliminatorios. Ahora el objetivo pasa por afianzarse entre los cuatro primeros puestos para evitar la ronda intermedia y lograr el pase directo a cuartos, además de igualar o superar su récord histórico de 15 partidos invictas en la competición.

En el plano estadístico, el Estadi Johan Cruyff se mantiene como un fortín inexpugnable para un Barça Femení que nunca ha perdido un encuentro como local en una fase de grupos o fase liga (16 victorias y un empate) y ha visto puerta en los 17 compromisos disputados. Y para ampliar esa racha, el ataque de las de Pere Romeu volverá a estar liderado por la noruega Caroline Graham Hansen, autora de cinco tantos y que ha marcado en las cuatro jornadas disputadas, bien secundada por Clàudia Pina y la polaca Ewa Pajor, ambas con cuatro dianas.

En la previa del duelo, Pere Romeu ha advertido de que el Servette llegará "a muerte" y dispuesto a "rascar todo lo posible", destacando la propuesta "presionante" y agresiva sin balón del equipo entrenado por el español Cristian Toro, por lo que ha apelado a "dominar bien la pelota" para llevar el duelo a su terreno y gestionar una plantilla corta por las lesiones.

Enfrente estará un Servette que marcha decimocuarto con tres puntos, a uno de los puestos de acceso a los 'play-offs' que cierra la Roma. El campeón helvético disputa por segunda vez esta fase tras su estreno en la temporada 2021-22 y llega a Barcelona tras caer en tres de sus cuatro compromisos --ante OL Lyonnes (0-8), HB K*ge (5-1) y Roma (2-1)-- y sumar su único triunfo frente al OH Leuven (5-1).

Además, los números lejos de su estadio penalizan al cuadro suizo, que ha perdido los cinco encuentros disputados a domicilio en esta fase de la competición, encajando siempre el primer gol. Tampoco son favorables sus únicos precedentes ante equipos españoles, tras caer eliminado ante el Atlético de Madrid en los dieciseisavos de final del curso 2020-21 (2-4 en casa y 5-0 a domicilio). Por su parte, el Barça se mide a un club suizo por primera vez desde la campaña 2013-14, cuando superó al Zürich (3-0 y 1-3).

El choque tendrá un componente especial para la atacante visitante Natasha Andonova, quien disputó doce encuentros europeos con la camiseta blaugrana entre 2017 y 2019 y que, si participa, alcanzará los 50 partidos en la máxima competición continental para convertirse en la primera futbolista de Macedonia del Norte en lograrlo. Con este aliciente y la necesidad visitante de puntuar, el Barça Femení tratará de imponer su jerarquía en casa para dejar atrás sus dos últimos empates y dar un paso de gigante hacia los cuartos de final.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Camara, Irene Paredes, Van Asten, Brugts; Serrajordi, Patri Guijarro, Schertenleib; Graham Hansen, Pajor y Clàudia Pina.

SERVETTE: Weimar; Simon, Ballesté, Nakkach, Bourma; Serrano, Karchouni, Hernández; Marinelli, Sobal y Joana Marchão.

--ÁRBITRA: Franziska Wildfeuer (ALE).

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff.

--HORA: 21.00/RTVE, 3Cat y ESPN en Disney+.