El Barça Femení busca en Roma otro paso adelante con Aitana

Archivo - Aitana Bonmati (Barça Femení) - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení visita este miércoles a la Roma en el Stadio Tre Fontane (18.45 horas) en la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, un duelo en el que las blaugranas buscan prolongar su buen inicio europeo y en el que la gran novedad será la presencia en la convocatoria de Aitana Bonmatí, que vuelve a estar disponible en la competición continental después de perderse el estreno ante el Paris FC por sus problemas de tobillo.

La tres veces Balón de Oro ya reapareció el pasado fin de semana en la Liga F Moeve en el triunfo ante el Logroño (0-2), después de más de un trimestre alejada de los terrenos de juego por la lesión sufrida en el tobillo izquierdo, aunque su regreso fue todavía testimonial, con apenas 12 minutos sobre el césped. Ahora, Pere Romeu recupera a una de sus principales referentes para una cita europea en la que el Barça tratará de mantener la inercia del estreno, cuando superó al Paris FC por 5-2 en el Estadi Johan Cruyff.

La convocatoria presenta además otras novedades positivas, con el alta médica de Renee van Asten, uno de los fichajes del verano, que podría debutar como blaugrana en la Champions y reforzar el eje de la defensa. También entran en la lista las campeonas del mundo Sub-20 con España Aïcha Camara, Noa Jiménez, Carla Julià y Rosalía Domínguez, recién llegadas del Mundial conquistado por la selección española ante Corea del Norte en Lodz, donde el título se decidió en los penaltis tras un empate sin goles.

En especial, Rosalía regresa a la dinámica del primer equipo después de haber sido reconocida como la mejor jugadora del Mundial Sub-20, un torneo en el que las españolas ganaron todos sus partidos antes de imponerse en la final en la tanda de penaltis. Las blaugranas Aïcha Camara y Noa Jiménez fueron titulares en ese encuentro, mientras que Carla Julià entró en la segunda parte y marcó el tercer lanzamiento de España en la tanda definitiva.

Enfrente estará una Roma que llega con un punto después de empatar sin goles ante el OH Leuven en Bélgica en la primera jornada, en un partido en el que las italianas incluso tuvieron la oportunidad de llevarse el triunfo con un penalti en los últimos minutos que Marta Pandini estrelló contra el poste. Las 'giallorosse', campeonas de Italia por tercera vez en cuatro años, disputan por quinta temporada consecutiva la fase de grupos o fase liga de la máxima competición continental.

El conjunto italiano ya conoce al Barça de sus anteriores enfrentamientos europeos y, de hecho, el duelo de este miércoles será el cuarto entre ambos equipos. Las blaugranas se impusieron en los tres precedentes, el más reciente la pasada temporada precisamente en Roma, donde ganaron 0-4 en la segunda jornada de la anterior fase liga, mientras que en los cuartos de final de la temporada 2022/23 superaron a las italianas por un global de 6-1.

El Barça llega a la cita después de iniciar la defensa de su corona europea con el 5-2 ante el Paris FC, en un encuentro en el que Kerolin, Clara Serrajordi, Ewa Pajor, por partida doble, y Caroline Graham Hansen firmaron los goles blaugranas. El conjunto de Pere Romeu afronta su decimoquinta participación consecutiva en la Champions y defiende el título conquistado el pasado mayo en Oslo ante el OL Lyonnes, su cuarta corona continental y la séptima final alcanzada en las últimas ocho ediciones.

Además, el equipo blaugrana afronta el desplazamiento a Roma con un excelente historial ante rivales italianos, ya que ha ganado sus cinco enfrentamientos anteriores contra clubes de ese país en la competición. Pajor, por su parte, llega como una de las grandes amenazas ofensivas del torneo después de marcar en seis partidos consecutivos de la Champions y sumar ya 17 goles en sus 18 encuentros de fase de grupos o fase liga.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ROMA: Baldi; Bergamaschi, Antoine, Oladipo, Oliviero; Doms, Giugliano, Rieke, Greggi, van Dooren; y Piemonte.

BARÇA FEMENÍ: Cata Coll; Sydney, Paredes, Martina, Brugts; Guijarro, Serrajordi, Pina; Graham Hansen, Pajor y Kerolin.

--ÁRBITRA: Kirsty Dowle (ING).

--ESTADIO: Stadio Tre Fontane.

--HORA: 18.45 horas/Disney+.