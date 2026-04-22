El Barça Femení gana al Espanyol y conquista su séptima Liga F consecutiva

FC Barcelona - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení doblegó este miércoles al RCD Espanyol (1-4) en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, jornada 26 de la Liga F Moeve, para proclamarse por séptima vez consecutiva campeón de la competición doméstica, y reforzarse en lo alto del palmarés.

El equipo de Pere Romeu aprovechó la primera opción matemática de ampliar su palmarés a 11 ligas en un derbi de claro color azulgrana. A los dos minutos, Carla Julià adelantó a las visitantes con un fuerte disparo cruzado. El Espanyol supo sufrir ante el asedio de un Barça que no encontró muchos huecos para el segundo, y el equipo perico rascó el empate en un penalti de Marta Torrejón.

La alegría, después del 1-1 de Laia Balleste, y la igualdad duró otros dos minutos, lo que tardó en llegar el 1-2 de Caroline Graham tras un gran pase de Clara Serrajordi. Martine Fenger, con dos asistencias de Julià, redondeó la goleada (1-4) en la media hora final, cuando entraron en acción Claudia Pina, Alexia Putellas y Patri Guijarro, dosificadas tras el parón internacional.

Con esta victoria en el feudo del vecino, el Barça Femení logra de forma matemática el título de esta Liga F Moeve que ha dominado con autoridad. A falta de cuatro jornadas, las de Pere Romeu culminaron el objetivo de revalidar el título de Liga.

Y esta consecución de la Liga F Moeve 2026 permite al Barça mejorar el récord que ya poseía de club con más victorias consecutivas en la competición, además de sumar su undécimo título y alejarse en el palmarés de un Athletic Club que sigue encallado, desde 2016, con sus 5 Ligas. Una más que Levante UD y Atlético de Madrid, con 4 títulos.

En 2020, en un título extraño al no poder culminar la temporada por la COVID-19, el Barça abrió una era de éxitos y títulos que sigue vigente. Empezó la racha con Lluís Cortés en el banquillo, la siguió con Jonatan Giráldez y, ahora, la está llevando a cabo Pere Romeu, que no obstante no podrá cerrar otra Liga con su equipo invicto.

Porque, pese a llevar con el triunfo en este derbi barcelonés un total de 25 victorias en 26 jornadas, una única derrota contra la Real Sociedad en noviembre de 2025 (1-0) impedirá, pase lo que pase, igualar el récord de partidos invictos de la campaña 2023-24, en la que tan solo se dejaron 2 puntos sin sumar.

Esta Liga 2025-26 tiene mérito, mucho, porque han tenido varias lesiones de importancia las blaugranas, como la de Patri Guijarro y, sobre todo, la de larga duración de su estrella Aitana Bonmatí, ya que la tres veces Balón de Oro se lesionó en el peroné izquierdo en noviembre de 2025 y, pese a que en este final de abril está entrenando parcialmente, tendrá difícil volver a jugar en lo que queda de temporada.

Aún así, la confirmación de la internacional española Clàudia Pina como gran goleadora, superando por muchas jornadas a su compañera Ewa Pajor, el regreso de Kika Nazareth tras superar la fea lesión de la última campaña, la irrupción de un nuevo talento de La Masia como Clara Serrajordi y la capitanía de una Alexia Putellas, cuya renovación está por abordar, han llevado al Barça Femení a este séptimo título liguero consecutivo.

Las de Romeu ponen ahora la mente en la Champions, en busca de la reconquista y el cuarto título (2021, 2023 y 2024) tras caer el año pasado en la final contra el Arsenal. Las catalanas se medirán en semifinales contra el Bayern como próximos partidos. Además, el 16 de mayo tienen cita en el Estadio de Gran Canaria contra el Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina.