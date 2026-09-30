El Barça Femení repite goleada a la Roma en la Champions League

September 30, 2026, Roma, Italia: Barcellona's Claudia Pina celebrates after scoring during the Uefa Women's Champions League soccer match between Roma and Barcellona at the Rome's Tre Fontane stadium, Italy - Wednesday September 30, 2026 - Sport Soccer - Alfredo Falcone / Zuma Press / Europa Press

BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha vencido este miércoles por 0-6 en su visita a la AS Roma, dobletes incluidos de Caroline Graham Hansen y de Clàudia Pina, durante la jornada 2 de la liguilla en la Liga de Campeones Femenina, viéndose casi un año después otra goleada de las culés en campo del equipo 'giallorosso'.

En el Stadio Tre Fontane, hubo minutos iniciales de intensidad local con un centro despejado por Patri Guijarro y una jugada de Frederikke Thogersen a la espalda de las centrales que fue infructuosa. Pero eso duró hasta que Caroline Graham Hansen en el 13' creó la primera ocasión con una internada por banda derecha, apurando hacia la línea de fondo.

Ahí centró raso al área pequeña y Esmee Brugts envió fuera su remate con la diestra. Fue el preludio del 0-1 en el 19', tras una combinación de varias culés hasta llegar el esférico a Graham Hansen en el círculo central; arrancó veloz, se marchó de Annalena Rieke yendo en diagonal a la izquierda y se perfiló hacia el lado opuesto para meter un derechazo.

La portero local, Rachele Baldi, hizo la estatua, no así un poco más tarde en una doble ocasión del Barça; primero repelió a media altura un zurdazo de Ewa Pajor y a continuación tapó los huecos en un disparo raso de Brugts con su diestra desde el balcón del área, demasiado cruzado.

Aun así, el conjunto blaugrana seguía dominando y encontró el 0-2 en el 39' a raíz de otra combinación larga, con Graham Hansen al esprint en la banda derecha y haciendo una pared con Pina; le devolvió la pelota y, justo antes de que la '9' visitante rematase, Shukurat Oladipo se marcó gol en propia puerta tras su fallido intento de despeje a ras de suelo.

Poco antes del descanso, se merodeó el 0-3 en un disparo de Kerolin Nicoli y sobre todo, en la prolongación de esa jugada, en una volea a bocajarro de Pina, con la portera rival ya vencida, y que despejó con el cuerpo Valentina Bergamaschi de manera providencial debajo del larguero.

El paso por vestuarios no calmó el ímpetu del Barça y el 0-3 sí que cuajó en el minuto 53, después de que Ewa Pajor recuperase un balón casi en el córner derecho y pasase a Pina, quien dentro del área recortó para su lado izquierdo y marcó con un duro zurdazo raso al palo más cercano.

Todo era castigo para el cuadro italiano y recibió el 0-4 en el 60', obra de Graham Hansen con un desmarque entre las centrales, aprovechando un pase vertical de Clara Serrajordi hasta pisar área, recortar delante de Baldi y definir con la zurda. Con el propósito de mitigar el vendaval culé, el entrenador 'giallorosso' Gianpiero Piovani miró a su banquillo.

Sin embargo, las sustituciones no le cambiaron la cara a su equipo, que encajó la 'manita' en el minuto 75 tras un derechazo de Pina desde la frontal del área y que rozó en Oladipo para dibujar una parábola que superó a la guardameta por arriba. A esas alturas del partido ya había reaparecido Aitana Bonmatí tras sus recientes problemas de tobillo.

Pero el Barça ni siquiera exprimió a la triganadora del Balón de Oro, pues la puntilla se fraguó con una triangulación de otras compañeras. Guijarro bombeó un pase para la internada de Renee van Asten por el lado izquierdo del área romana, donde tocó de cabeza y Pajor de puntera logró el 0-6, a la postre definitivo, adelantándose a la salida de Baldi.

Pina, con un lanzamiento lateralde falta, tuvo posteriormente en sus botas el séptimo gol visitante, pero ahí la portera de la Roma sí pudo repeler el balón a bote pronto. El reloj se consumió sin percances y eso sirvió a las pupilas de Pere Romeu para repetir goleada ante la escuadra 'giallorossa' y situarse ahora con seis puntos en lo alto de la tabla.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ROMA, 0 - BARÇA FEMENÍ, 6 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

ROMA: Baldi; Bergamaschi (Ottey, min.61), Antoine, Oladipo, Oliviero; Greggi (Pandini, min.79), Rieke (Heatley, min.71), Giugliano (Doms, min.61); Thogersen, Pellegrino y Piemonte (Corelli, min.61).

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, Paredes, Martina Fernández (Camara, min.64), Brugts (Domínguez, min.76); Guijarro, Serrajordi (Van Asten, min.76), Pina; Graham Hansen (Bonmatí, min.64), Kerolin (Julià, min.76) y Pajor.

--GOLES:

0-1, min.19: Graham Hansen.

0-2, min.39: Oladipo (pp).

0-3, min.53: Pina.

0-4, min.60: Graham Hansen.

0-5, min.75: Pina.

0-6, min.85: Pajor.

--ÁRBITRA: Kirsty Dowle (ING). Amonestó con tarjeta amarilla a Paredes (min.72) en el Barça Femení.

--ESTADIO: Stadio Tre Fontane, 2.460 espectadores.