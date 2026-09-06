El Barça golea fuera de casa a un Valencia horrible

Lamine Yamal, en un partido con el FC Barcelona. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha ganado este domingo por un contundente 0-5 en su visita al Valencia CF durante la jornada 4, con doblete de Lamine Yamal y hasta cuatro goleadores diferentes en el equipo culé, que mantiene su liderato de LaLiga EA Sports tras arrollar a un oponente horrible y que ahora está en puestos de descenso.

En el Estadio de Mestalla, los visitantes se adueñaron de la pelota desde bien temprano gracias a Pedri González y a Rodri Hernández, éste titular por primera vez con su nuevo equipo. Y de ellos dos se fraguó la jugada del 0-1 en el minuto 6; Pedri abrió a banda derecha para Fermín López, quien envió un pase picado al área en busca de Lamine Yamal.

Habiéndole cogido la espalda a Pepelu García, el '10' del Barça batió al portero valencianista por encima de la cabeza con una sutil vaselina tras un toque de exterior. Y con los locales aún en 'shock', el equipo entrenado por Hansi Flick logró otro gol gracias a una nueva combinación de Pedri con Fermín, para asistir a un Lamine que de zurda lo aprovechó.

Sin embargo, la revisión arbitral confirmó fuera de juego de Lamine y se salvó el Valencia de ir dos goles abajo en el minuto 8. Como réplica, al cuarto de hora prolongó de cabeza Mouctar Diakhaby un pase en largo y provocó un acercamiento de Javi Guerra al área culé, pero siendo todo al final anulado igualmente por fuera de juego en el origen de la ofensiva.

Después de un breve toma y daca, el Barça sí subió el 0-2 al marcador en el 22'; Lamine recibió el esférico en el costado derecho del área, regateó a Jesús Vázquez a trompicones y Anthony Gordon cazó ese balón suelto para cedérselo a Fermín, quien desde la frontal envió un zurdazo al palo lejano, sin opción para el guardameta 'che' Stole Dimitrievski.

Un par de minutos más tarde, Dimitrievski desvió a córner de palomita un zurdazo de Lamine desde fuera del área. Y en el minuto 29 entró Jules Koundé para ocupar el lateral derecho culé en lugar de Eric Garcia, que se marchó sangrando por la nariz. No obstante, la dinámica fue la misma, con el Barça dominante, hasta alcanzar la primera pausa de hidratación.

Al regreso, eso sí, el conjunto local reclamó penalti de Rodri sobre Arnaut Danjuma tras culminar éste en disparo raso una jugada originada con un robo de David Otorbi al propio Rodri. Pero ni Isidro Díaz de Mera Escuderos en el campo ni sus ayudantes del VAR consideraron punible ese forcejeo. Más allá de eso, la producción ofensiva de Valencia era pobre.

Lo dejó claro el Barça con más ocasiones de gol a su favor. Primero fue un mano a mano de Fermín con Dimitrievski, y que despejó con acierto el portero, pero anulado todo por fuera de juego; después Lamine mandó fuera por poco un zurdazo raso en el área rival; y luego Fermín hizo un eslalon que unió a un disparo al palo, parada incluida de Dimitrievski.

Ese asedio tuvo en el 44' otra jugada al alimón entre Lamine y Fermín para dar un pase atrás y Pedri mandó su tiro a las nubes. En el largo tiempo añadido, Joan Garcia volvió a tapar un remate cercano de Danjuma, igual que en el lance donde había pedido penalti de Rodri. Y justo antes del descanso, Raphinha Dias estrelló una falta directa en la barrera.

En la reanudación, los pupilos de Carlos Corberán siguieron a merced del ritmo blaugrana y encajaron el 0-3 en el 50', tras un pase filtrado de Lamine para el desmarque de Fermín en el costado derecho del área, y en ese sitio cruzó raso su centro-chut para que Raphinha anotase a placer.

El entrenador 'che' rediseñó entonces su zaga introduciendo a César Tárrega y a José Luis Gayà, pero eso no modificó nada. Lamine y Fermín volvieron a tener sendas oportunidades, Rodri en el minuto 56 envió un cabezazo al larguero y Gordon en el 58' ejecutó un derechazo a ras de suelo que se marchó fuera lamiendo el poste. El vendaval era palpable.

Realizó Corberán más sustituciones y por un instante parecía que eso calmaba las aguas. Fue un espejismo. Se encargaron de ello nuevamente Lamine y Fermín en el 66', con una jugada calcada al 0-3, pero el tiro cruzado del '7' salió más fuerte y Raphinha en el segundo poste esta vez no llegó a rematar ni habiéndose estirado a la espalda del cancerbero.

Tampoco llegó el cuarto gol visitante en una acción inmediatamente posterior porque Gayà se cruzó de modo providencial para el corte, pero fue alargar la agonía. En el 79', Pedri hizo una pared en la corona del área con el recién entrado Dani Olmo y sí consiguió el 0-4 con un tiro cruzado de diestra. Y en el minuto 85, Olmo dio otra asistencia de gol.

En ese caso fue, después de un caracoleo suyo, para dar el balón a un Lamine en racha, que rematando a contrapié batió a Dimitrievski en su salida. Incluso el brasileño Gabriel Jesus, fichado hace pocos días por el Barça, rozó el 0-6 un minuto después de que hubiera llegado la 'manita'.

Esta holgadísima victoria asentó a los de Flick como líderes de la tabla en Primera División con nueve puntos, mientras que la dura derrota dejó al cuadro valencianista con un único punto en su casillero y con la sensación de que otra crisis institucional ya va galopante entre la plantilla, el 'staff' técnico de Corberán y los despachos del club.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA CF, 0 - FC BARCELONA, 5 (0-2, al descanso).

--ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Dimitrievski; Maffeo (Elliott, min.54), Arnau Martínez, Pepelu (Tárrega, min.54), Diakhaby (Córdoba, min.62), Vázquez (Gayà, min.54); Dieng, Ugrinic, Javi Guerra (Sato, min.62); Otorbi (Hugo uro, min.76) y Danjuma.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Koundé, min.29), Cubarsí (Christensen, min.62), Gerard Martín, Espart; Rodri (Bernal, min.62), Pedri (Gabriel Jesus, min.81); Lamine Yamal, Fermín López (Olmo, min.75), Gordon (Adeyemi, min.62); y Raphinha.

--GOLES:

0-1, min.6: Lamine Yamal.

0-2, min.22: Fermín López.

0-3, min.50: Raphinha.

0-4, min.79: Pedri.

0-5, min.85: Lamine Yamal.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Arnau Martínez (min.81) por parte del Valencia CF, y a Cubarsí (min.45+3), Rodri (min.47) y Fermín (min.65) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Mestalla, 47.319 espectadores.