El Barça lucirá en la Champions una tipografía inclusiva creada por Anna Vives por el Día del Síndrome de Down - FCB

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los jugadores del FC Barcelona lucirán este miércoles una tipografía inclusiva creada por Anna Vives en el dorso de sus camisetas durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Newcastle United en el Spotify Camp Nou, en una acción de sensibilización con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down.

La iniciativa, coordinada por la Fundació FC Barcelona con la colaboración de la UEFA Foundation for Children y la Fundación Itinerarium, se enmarca dentro de las acciones de concienciación por el Día Internacional del Síndrome de Down, que se conmemora el próximo 21 de marzo.

Será la primera vez que esta tipografía inclusiva se utilice en la Champions League masculina, según explicó el club en un comunicado. La acción también se repetirá en la UEFA Women's Champions League, concretamente en el partido de vuelta de los cuartos de final del 2 de abril entre el Barça y el Real Madrid, que también se disputará en el Spotify Camp Nou.

No será la primera ocasión en que el club azulgrana utilice la tipografía creada por Vives. El Barça ya se sumó a esta iniciativa en el partido frente al Santos FC correspondiente al Trofeo Joan Gamper de 2013, en una acción solidaria en favor de la visibilidad de las personas con discapacidad intelectual. De hecho, una de aquellas camisetas, la del exjugador Andrés Iniesta, se conserva actualmente en el museo del club.

El proyecto de la tipografía Anna comenzó en 2011 y fue completado en 2012, convirtiéndose en la primera tipografía social de la historia. Su objetivo es difundir valores de inclusión social y visibilizar a las personas con discapacidad intelectual, destacando la importancia del trabajo en equipo y de la suma de capacidades en la sociedad.

Desde su creación, la tipografía ha acumulado más de 15 millones de descargas en más de 80 países y, además del FC Barcelona, será utilizada estos días por otros ocho clubes internacionales.

La propia Anna Vives estará presente en el palco del estadio durante el partido y será recibida por el vicepresidente institucional del club, Rafael Yuste, y por la directora de la Fundació FC Barcelona, Marta Segú.