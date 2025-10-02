El Barça-Olympiacos de la tercera jornada de la 'Champions' también se jugará en Montjuïc

Jugadores del Barça celebran el gol en la derrota contra el Paris Saint-Germain, en partido de la Liga de Campeones disputado en el Estadi Olímpic Lluís Companys - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido entre el FC Barcelona y Olympiacos correspondiente a la tercera jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones se jugará de nuevo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, según ha confirmado un club blaugrana que sigue trabajando para obtener los permisos del Ayuntamiento que permitan reabrir parcialmente el nuevo Spotify Camp Nou.

"El FC Barcelona informa que el tercer partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del martes 21 de octubre, a las 18:45 horas, frente al Olympiacos, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys", informó el club blaugrana.

Dentro del mismo comunicado, el club asegura que continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou "en próximas fechas", si bien sería en la fase 1a con apenas 27.000 espectadores en las gradas, mientras que en Montjuïc, en el partido contra el PSG, la entrada fue de 50.207 espectadores.

"El FC Barcelona está trabajando en las nuevas enmiendas que el Ayuntamiento de Barcelona compartió con el club la semana pasada. El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou", añaden desde la entidad.

Así, una vez confirmado que el duelo ante Olympiacos será en Montjuïc, se abre el proceso de venta de entradas con preferencia de compra para todos los socios y socias titulares del Abono Estadi Olímpic Lluís Companys en cualquiera de las temporadas 2023/24 y/o 2024/25 en Montjuïc, que disfrutarán de una preferencia de compra de 48 horas.