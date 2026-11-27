Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, durante la presentación de la primera Gala Blaugrana Solidaria este viernes en el Auditori 1899 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y su Fundació FC Barcelona han presentado este viernes en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou la primera edición de la Gala Blaugrana Solidaria, una cita concebida para movilizar a la comunidad 'culer' y recaudar fondos destinados a los cuidados paliativos pediátricos en Catalunya, según ha informado la entidad blaugrana.

El acto ha contado con el presidente del club, Joan Laporta, la directora general de la Fundación Barça, Marta Segú, y el jefe del Servicio de Atención Paliativa y Paciente Crónico Complejo del Hospital Sant Joan de Déu, Sergi Navarro, quien ha explicado que la iniciativa busca que todos los niños y niñas reciban atención especializada vivan donde vivan. "Todavía hay familias que no pueden acceder a los recursos que necesitan simplemente por el lugar en el que viven", ha apuntado el médico.

Laporta ha destacado que el proyecto refleja la dimensión social de la entidad más allá de lo deportivo. "Esta iniciativa representa la mejor expresión de los valores del Barça y refuerza el compromiso histórico del club con las personas más vulnerables", ha señalado el dirigente azulgrana.

Por su parte, Segú ha puesto el acento en el papel de la velada para dar visibilidad a la causa y unir a los distintos sectores vinculados al club. "La gala es una nueva herramienta para dar visibilidad a la labor de la Fundación Barça, dar voz a causas esenciales como los cuidados paliativos pediátricos y consolidar una cultura de solidaridad compartida", ha expresado.

La gala tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en la Llotja de Mar de Barcelona, con capacidad para 400 asistentes, y se podrá seguir en directo por 3Cat entre las 20.00 horas y las 21.00 horas, además de íntegramente en Barça Play.

El evento girará en torno al programa Pulseras Blaugranas, orientado a humanizar la atención de niños, niñas y adolescentes con enfermedades graves, y reunirá a representantes del club, deportistas, empresas y personalidades de distintos ámbitos.

Entre los invitados y participantes anunciados figuran artistas como Antonio Orozco, Figa Flawas, Beth y el cantante catalán de origen nigeriano Kelly Isaiah, así como una propuesta gastronómica encabezada por el cocinero Nandu Jubany.

La recaudación se canalizará mediante reserva de mesas, aportaciones individuales, Fila 0, micromecenazgo, alianzas con empresas, sorteos de experiencias y la entrega de los Premios Fundación Barça, mientras futbolistas de los primeros equipos masculino y femenino han grabado un vídeo para promover la Fila 0.

En Catalunya, la Xarxa d'Atenció Pal·liativa Pediàtrica Integral (XAPPI), creada en 2020, llega a 10 hospitales y atendió a 931 pacientes en 2024, frente a las estimaciones de entre 5.000 y 9.000 menores que podrían requerir esta atención especializada y los entre 300 y 400 nuevos casos anuales.