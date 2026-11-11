El Barça quiere pasar página ante el Arsenal en el Spotify Camp Nou

Archivo - Jugadoras del Barça Femení celebran una victoria en la Liga de Campeones Femenina - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení recibe este jueves al Arsenal en el Spotify Camp Nou (18.45 horas) en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Fase Liga de la UEFA Women's Champions League, un duelo de máxima exigencia entre los dos últimos campeones de la competición que supone la reedición de la final de 2025 y en el que las catalanas defenderán su liderato e inmaculado pleno de victorias ante un conjunto londinense que llega necesitado de puntos y lastrado por una plaga de ausencias.

Los dos últimos reyes del fútbol europeo femenino vuelven a verse las caras en una cita con aires de revancha para el bando 'culer', que quiere pasar página. El último antecedente fue la gran final disputada el pasado 24 de mayo de 2025 en Lisboa, donde un gol de Stina Blackstenius en el minuto 74 otorgó al Arsenal el segundo título continental de su historia (1-0).

Ahora, el escenario se traslada por primera vez en la historia del cuadro 'gunner' al Spotify Camp Nou, donde las locales buscan asestar un golpe de autoridad y mantener la inercia arrolladora que exhiben tanto en Europa como en la competición doméstica, liderando con autoridad la Liga F Moeve pese a una derrota inesperada unas jornadas atrás.

El equipo dirigido por Pere Romeu ha arrancado el curso en velocidad de crucero. En la Liga F Moeve, el Barcelona lidera la clasificación con 27 puntos tras sumar nueve victorias y tan solo esa derrota en 10 jornadas, registrando 41 goles a favor y cinco en contra tras endosar un contundente 5-1 al Madrid CFF en la última fecha y haber superado por 7-0 al Real Madrid. Una solidez que se traslada de forma intacta a la Champions, donde el cuadro azulgrana ocupa lo más alto de la tabla de la Fase Liga con nueve puntos de nueve posibles tras golear a Paris FC (5-2), Roma (6-0) y HB Koge (0-8).

Además, las cifras convierten el coliseo barcelonista en un feudo inexpugnable: el Barça ha ganado los 16 partidos que ha disputado en su historia en casa en la fase de grupos o Fase liga de la máxima competición continental. El balance general en su feudo arroja 33 victorias, un empate y tan solo una derrota en los últimos 35 compromisos europeos. Para dar continuidad a esta racha, Romeu mantendrá la apuesta por su voraz tridente ofensivo, con una Ewa Pajor en racha que ha marcado en ocho partidos consecutivos de Champions -igualando el récord histórico de Hanna Ljungberg y Conny Pohlers- y una Caroline Graham Hansen que acumula cuatro dianas y dos asistencias en el presente torneo.

En el apartado médico, el conjunto azulgrana suma buenas noticias con la plena recuperación de Aitana Bonmatí, ya disponible y al cien por cien para liderar la medular. Asimismo, Irene Paredes apunta a poder tener minutos tras completar entrenamientos con el grupo, al igual que la joven Clara Serrajordi, pendiente de la evolución final de sus molestias en el tobillo. Por contra, la enfermería blaugrana ha sumado esta semana a la brasileña Kerolin Nicoli tras sufrir una lesión miofibrilar en el sóleo de la pierna derecha que la mantendrá un mes de baja, uniéndose a las ausencias de Kika Nazareth, Laia Aleixandri y Vicky López, cuya recuperación se ha complicado en las últimas fechas.

Por su parte, el Arsenal afronta la cita desde la quinta posición de la Fase Liga con siete puntos (dos victorias y un empate), a dos del liderato que ostenta el propio Barcelona. Las británicas llegan con la moral reforzada tras cortar una racha irregular con el triunfo cosechado el pasado domingo ante el Liverpool (1-2) en la Women's Super League, donde ocupan la sexta plaza con 13 puntos. Sin embargo, la plantilla dirigida por Renée Slegers se encuentra severamente condicionada por las lesiones, acumulando bajas de gran calado como la de la exblaugrana Mariona Caldentey, además de Frida Maanum, Chloe Kelly, Daphne van Domselaar, Selina Cerci, Michelle Agyemang y Katie Reid, mientras que Ona Batlle ha viajado a España y se mantiene como duda.

Quien sí estará bajo palos en el conjunto visitante es la guardameta internacional española Misa Rodríguez. La exportera del Real Madrid, fichada este verano por el club londinense, vivirá un duelo especial ante el que fuera su gran rival futbolístico durante años. Misa restó trascendencia a la presión del escenario en la previa y apeló a la competitividad del grupo. "Es otro partido contra un gran rival. Son 90 minutos con tres puntos en juego y esa es nuestra motivación. Afrontar el Camp Nou se ha convertido en algo normal al jugar en grandes estadios cada fin de semana, no nos asusta", aseveró la canaria.

El choque supondrá el sexto enfrentamiento histórico entre ambas entidades en la máxima competición europea, con un balance ligeramente favorable al Arsenal de tres victorias por dos del Barcelona. Si bien las 'gunners' se impusieron en los dieciseisavos de la 2012/13 (con un global de 7-0) y en la citada final de 2025, el Barça domina los precedentes en la fase de grupos, habiendo vencido por 4-1 en el Estadi Johan Cruyff y por 0-4 en el norte de Londres durante la campaña 2021/22.

El Spotify Camp Nou dictará sentencia en un duelo de gigantes donde el Barcelona persigue consolidar su hegemonía europea y sellar virtualmente su billete directo a los cuartos de final, frente a un mermado pero peligroso Arsenal dispuesto a asaltar el feudo catalán para arrebatarle el liderato del torneo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, Fernández, Paredes, Brugts; Serrajordi, Guijarro, Aitana Bonmatí; Graham Hansen, Pajor y Pina.

ARSENAL: Misa; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Little, Cooney-Cross; Mead, Kafaji, Smith; y Russo.

--ÁRBITRA: Ivana Martincic (CRO).

--ESTADIO: Spotify Camp Nou.

--HORA: 18.45/ESPN en Disney+ y TV3.