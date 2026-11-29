Archivo - Raphinha con el FC Barcelona - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, con un 'hat-trick' de Raphinha y goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, ha firmado una nueva victoria este domingo ante el RC Deportivo de A Coruña (1-5) en la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, un resultado que mantiene el pleno de los de Hansi Flick a domicilio y que les permite afianzar su liderato.

Tras el tropiezo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Deportivo Alavés, el conjunto azulgrana salió lanzado en un encuentro en el que Lamine Yamal abrió la lata apenas dos minutos después de comenzar. El 'exculer' Pierre-Emerick Aubameyang empató tras un error de Pau Cubarsí, pero Dani Olmo, titular por la ausencia por sanción de Fermín López, volvió a adelantar a los suyos en una primera mitad en la que Leo Román sostuvo al Dépor con sus paradas.

La segunda parte, en cambio, tuvo a Raphinha como protagonista con un 'hat-trick' perfecto: de cabeza, con la izquierda y con la derecha, los tres en los segundos 45 minutos para alcanzar los 18 en la competición doméstica y afianzarse como 'pichichi'. Así, el Barça suma su cuarto triunfo liguero seguido, con pleno a domicilio, y deja al segundo, el Atlético de Madrid, a cuatro unidades.

En el regreso ocho años después a un estadio emblemático como Riazor, el Barça, con hasta seis cambios respecto al duelo de 'Champions', tardó apenas dos minutos en golpear, dispuesto a afianzar su liderato. Y fue precisamente uno de los ausentes el miércoles ante el Sabah el encargado de hacerlo.

En el pico del área, Lamine Yamal recibió y sacó un centro raso cruzado que Dani Olmo, en el primer palo, dejó pasar entre las piernas, despistando a un Leo Román que no consiguió reaccionar a tiempo (min.2). Inmediatamente después, el Dépor pudo igualar la contienda, pero Joan Garcia salvó a los suyos imponiéndose en el mano a mano con el extremo canario Yeremay.

La inestabilidad de los azulgranas empezó a ser patente, y la aprovechó un 'exculer' como Pierre-Emerick Aubameyang. En un control mal hacia atrás de Pau Cubarsí, el gabonés le metió el cuerpo y recuperó el esférico para definir a la perfección ante la salida de Joan Garcia e igualar el choque (min.9).

Antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora, Bil Nsongo rozó el tanto de la remontada tras rematar de cabeza un centro de Lorenzo Amatucci, pero se encontró con el guante del portero catalán. En cambio, quien no falló fue Dani Olmo; Anthony Gordón desbordó por la izquierda y casi desde línea de fondo colgó un balón al primer palo para que el de Terrassa, con un testarazo, lo mandase al fondo de las mallas (min.20).

A partir de ese momento, el choque solo tuvo color azulgrana. Lamine Yamal se quedó a poco del doblete con un disparo raso que se estrelló en el palo tras rozar lo justo Leo Román, que también apareció para evitar, sobrepasada la primera media hora, el gol de Raphinha.

Eric Garcia, con un cabezazo alto, también probó fortuna, antes de que Román volviese a actuar para sacar el pie para negar el tanto a Cubarsí en un nuevo remate de cabeza. Raphinha y de nuevo Eric Garcia soñaron con el tercero en el epílogo de una primera mitad en la que, ya en el tiempo extra, Pedri reclamó penalti por una posible mano de Aubameyang que el colegiado descartó tras consultarlo con la sala VOR.

Tras el paso por vestuarios, Gordon reclamó otra pena máxima después de caer en el área ante Adrià Altimira, una petición a la que no atendió Díaz de Mera Escuderos. Solo un par de minutos después, Lamine puso un centro que encontró el remate cruzado de Raphinha, que celebró su decimosexto gol de esta campaña liguera (1-3).

Ya en el 58, Lamine, poco después de solicitar penalti tras ser derribado por un pisotón de Marc Casadó, volvió a ver puerta, aunque la acción quedó anulada por fuera de juego previo. El ritmo fue decayendo de Riazor, de donde Frenkie de Jong se marchaba antes de tiempo lesionado.

Todavía hubo tiempo para que Raphinha sellase su doblete, asistido por Gordon, que poco antes había obligado a Leo Román a estirarse para salvar el cuarto; el disparo inicial del británico se estrelló en la defensa y el brasileño cazó la pelota botando en el área para fusilar a placer (min.83).

Ya en el descuento, Raphinha completó su 'hat-trick' perfecto al aprovechar un balón de un Lamine, que sacó partido de la falta de contundencia de la defensa gallega, para anotar a puerta vacía (min.93). De esta manera, el Barça alcanza los 39 puntos, cinco más que el Atlético de Madrid y seis más que el Real Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RC DEPORTIVO, 1 - FC BARCELONA, 5 (1-2, al descanso).

--ALINEACIONES:

RC DEPORTIVO: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez; Mella, Amatucci (Villares, min.71), Casadó (Luismi Cruz, min.70), Yeremay (Mario Soriano, min.56), Quagliata (Adama, min.56); Nsongo (Zakaria Eddahchouri, min.81) y Aubameyang.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Koundé, min.65), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Gavi, min.57); De Jong (Christensen, min.65), Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo (Rodri, min.57), Gordon (Adeyemi, min.84); y Raphinha.

--GOLES:

0-1, min.2: Lamine Yamal.

1-1, min.9: Aubameyang.

1-2, min.20: Dani Olmo.

1-3, min.50: Raphinha.

1-4, min.83: Raphinha.

1-5, min.91: Raphinha.

--ÁRBITRO: Díaz de Mera Escuderos (C.Castellano-manchego). Amonestó a Quagliata (min.23) por parte del RC Deportivo y a Joao Cancelo (min.5) y a Lamine Yamal (min.93) por parte del FC Barcelona.

--ESTADIO: ABANCA-Riazor.