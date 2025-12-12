Barça, Real Madrid y Atlético cierran a domicilio el 2025 en la Liga F antes de dirimir su futuro europeo

Las jugadoras del Real Madrid celebran el 2-0 de Linda Caicedo ante el Wolfsburgo en la Liga de Campeones 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid jugarán este fin de semana a domicilio en Palamós, Granada y Eibar en la decimocuarta jornada de la Liga F Moeve 2025-2026, la última que se disputará en este año 2025, antes de que la semana que viene diriman su futuro en la Liga de Campeones.

El conjunto blaugrana intentará seguir o aumentar su renta en la clasificación en su derbi catalán ante el FC Badalona Women antes de visitar en la Champions al Paris FC francés frente al que debería certificar su presencia en el 'Top 4' y su clasificación directa a los cuartos de final.

El equipo que entrena Pere Romeu se sigue sobreponiendo a sus numerosas bajas y la mejor noticia es que recuperará a Kika Nazareth para este duelo contra un equipo que ha perdido sus anteriores ocho encuentros con el actual campeón, pero algo más aliviado tras ganar el pasado fin de semana al Alhama CF El Pozo y tener mucha renta sobre el descenso.

El Barça aventaja en siete puntos a un Real Madrid que afronta el fin de semana liguero muy animado tras su buena victoria europea ante el Vfl Wolfsburgo alemán en la Champions que le deja con opciones de optar al Top 4' en la última jornada en la que visitará al FC Twente neerlandés.

El entrenador madridista Pau Quesada seguramente opte por alguna rotación tras el esfuerzo del pasado martes para visitar a un Granada CF que no se encuentra en su mejor momento después de acumular cuatro jornadas seguidas sin ganar y sólo un punto sumado.

El Real Madrid no puede tropezar si no quiere ver comprometida su segunda plaza en la que aventaja en dos puntos a su víctima del pasado fin de semana, la Real Sociedad. Las 'txuri-urdines' dieron buena medida en el Alfredo di Stéfano y buscarán volver a la senda de la victoria en la visita del Deportivo ABANCA también para defender su tercera posición del Atlético de Madrid.

Las rojiblancas están igualmente a dos puntos del equipo realista y querrá seguir enganchado a esa pelea por las plazas Champions en una visita siempre complicada a Ipurua donde le espera la SD Eibar. El conjunto que dirige Víctor Martín salvó un punto vital ante el Bayern alemán y parece complicado que se le pueda escapar el 'Top 12' en la Liga de Campeones en su dura visita al Olympique de Lyon francés, aunque podría retocar algo su once frente a un rival contra el que nunca ha perdido (6V 2E).

Además, el Costa Adeje Tenerife, el Madrid CFF y el Sevilla FC, quinto, sexta y séptimo clasificados respectivamente, con 23 puntos, el equipo tinerfeño y madrileño, y 21, el sevillista, buscarán seguir enganchados a la pelea por Europa con victorias ante el penúltimo, el DUX Logroño, el entonado Athletic Club, que lleva seis jornadas sin perder, y a un Alhama CF El Pozo, que sólo ha sumado uno de los últimos 18 puntos. La jornada se completa con el duelo entre el colista, el Levante UD, que aún no ha ganado y vive una final en casa ante el RCD Espanyol.