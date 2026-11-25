Archivo - Florentino Pérez durante su rueda de prensa de 12 de mayo de 2026 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid no llegaron a ningún acuerdo en el acto de conciliación celebrado este miércoles en la capital, promovido por el club blaugrana como paso previo a una posible querella por un presunto delito de calumnias a raíz de unas manifestaciones del presidente madridista, Florentino Pérez, sobre el 'caso Negreira'.

Las dos partes estaban citadas a primera hora de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid después de que el club que preside Joan Laporta presentase el pasado 12 de junio una demanda de conciliación a raíz de una manifestaciones realizadas por Pérez sobre el 'caso Negreira' en las que cargaba duramente contra el conjunto catalán.

Sin embargo, tras este acto de conciliación no se produjo ningún acuerdo entre las partes y ahora es el FC Barcelona el que debe decidir si presenta demanda por lo Civil o querella por lo Penal, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.

El Barça presentó esta demanda tras las declaraciones de Florentino Pérez en una rueda de prensa el 12 de mayo en las que cargaba duramente por el 'caso Negreira' y cuestionaba los éxitos deportivos del Barça durante el periodo investigado, considerando que era "un caso de corrupción del que no hay precedente en la historia del fútbol mundial". "Es el mayor escándalo de la historia, que no se ha resuelto y que todavía colea", aseveró ese día el empresario.

"Yo he venido aquí a luchar y a defender al Real Madrid, no a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona", añadió, mientras que un día después insistió en una entrevista en 'La Sexta'. "No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante dos décadas. Quiero que la justicia actúe en este caso de esta gravedad", aseveró.

El Barça replicó al instante y anunció que estudiaría "acciones legales", las cuales finalmente presentó al considerar que determinadas manifestaciones del dirigente madridista era calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club y reclamando una retractación formal.