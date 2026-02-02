El Barça recibe al Levante el domingo 22 de febrero y el Real Madrid visita El Sadar el sábado 21

Archivo - El extremo español Lamine Yamal (FC Barcelona), ante el Levante UD. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibirá al Levante UD el próximo domingo 22 de febrero, a las 16.15 horas, y el Real Madrid visitará El Sadar para enfrentarse a CA Osasuna el sábado 21, en partidos correspondientes a la jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-26.

LaLiga hizo oficial este lunes los horarios de la jornada 25 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 20 de febrero con el Athletic Club-Elche CF, a las 21.00, y concluirá con la visita del Girona FC a Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés el lunes 23, a las 21.00.

En un fin de semana incrustado entre la eliminatoria de 'playoff' de la Champions, el Real Madrid tendrá el sábado 21 (18.30) una salida compleja a El Sadar, donde no pierde, sin embargo, desde 2011, antes de recibir en el Santiago Bernabéu al Benfica en la vuelta de esos dieciseisavos.

También disputará este 'playoff', ante el Club Brujas, el Atlético de Madrid, que antes del encuentro de vuelta recibirá, también el sábado (21.00), en el Riyadh Air Metropolitano al RCD Espanyol, que ya le ganó (2-1) en el partido de la primera vuelta en Cornellà. Ese mismo sábado, se disputarán también el Real Sociedad-Real Oviedo (14.00) y el Real Betis-Rayo Vallecano (16.15).

Por su parte, el Barça, actual líder doméstico, se enfrentarán el domingo 22 de febrero (16.15) al Levente UD en el Spotify Camp Nou, en una jornada dominical en la que se jugarán también el Getafe CF-Sevilla FC (14.00), el RC Celta-RCD Mallorca (18.30) y el derbi regional Villarreal CF-Valencia CF (21.00).