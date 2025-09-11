El Barça recibirá al Girona el sábado 18 de octubre y el Getafe-Real Madrid se jugará el domingo 19

Archivo - El centrocampista Pedri González y el defensor Daley Blind, en el partido de la temporada pasada entre Barcelona y Girona. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona recibirá al Girona el sábado 18 de octubre, a las 16.15 horas, y el derbi madrileño entre Getafe y Real Madrid se jugará en el Coliseum el domingo 19, a las 21.00, en los partidos correspondientes a la jornada 9 de LaLiga EA Sports 2025-26, cuyos horarios reveló LaLiga este jueves.

La jornada comenzará el viernes 17, con el partido entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol en el Carlos Tartiere a partir de las 21.00 horas, y terminará el lunes 20, con la visita del Valencia a Mendizorroza para enfrentarse al Deportivo Alavés a la misma hora.

En esta novena jornada del campeonato doméstico, la primera después del parón internacional de octubre, el Barça todavía no ha desvelado si podrá jugar en el Camp Nou este encuentro ante el Girona, antes de una nueva jornada de la Champions, ya que el martes 21 de octubre recibirán al Olympiacos griego.

En el caso del Real Madrid, los blancos visitan al Getafe el domingo 19 y solo tres días después, el miércoles 22 de octubre, se enfrentarán a la Juventus en el Santiago Bernabéu. Además, el Real Betis viajará al Estadio de la Cerámica para jugar contra el Villarreal el sábado a las 18.30 horas y el Atlético de Madrid recibirá a CA Osasuna el mismo día a las 21.00 horas, antes de su duelo de Champions en Londres contra el Arsenal.

--HORARIOS DE LA JORNADA 9 DE LALIGA EA SPORTS:

-Viernes 17 de octubre.

Real Oviedo - RCD Espanyol21:00.

-Sábado 18.

Sevilla FC - RCD Mallorca 14:00.

FC Barcelona - Girona FC 16:15.

Villarreal CF - Real Betis18:30.

Atlético de Madrid - CA Osasuna 21:00.

-Domingo 19.

Elche CF - Athletic Club 14:00.

RC Celta - Real Sociedad 16:15.

Levante UD - Rayo Vallecano 18:30.

Getafe CF - Real Madrid21:00.

-Lunes 20.

Deportivo Alavés - Valencia CF 21:00.