El Barça refuerza la seguridad en abonos para lo que resta de temporada

Jugadores del FC Barcelona celebran la victoria ante el Newcastle United en la vuelta de octavos de final de la Champions League 2025/26 en el Spotify Camp Nou, Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado nuevas medidas para la gestión de los abonos de temporada y la venta de entradas en el Spotify Camp Nou con el objetivo de "reforzar la seguridad y garantizar una experiencia óptima para todos los socios, socias y asistentes a los partidos" de cara a lo que queda de esta temporada.

A partir del próximo partido ante el Atlético de Madrid, el 8 de abril, el club aplicará controles más estrictos para "evitar el fraude y proteger los derechos de los socios y socias", según comunicó la entidad.

Entre las novedades destaca que la confirmación de asistencia se realizará partido a partido mediante la aplicación de Socios o la web oficial, y que los formularios estarán disponibles desde la confirmación del horario del encuentro hasta seis días antes. Las confirmaciones podrán realizarse en grupos de hasta seis asistentes siempre que los abonos sean de la misma zona.

El club asegura que los socios tendrán "entrada asegurada dentro de su zona siempre que confirmen la asistencia", mientras que quienes no completen la confirmación no podrán acceder al Spotify Camp Nou. Además, las transferencias de abonos quedarán "bloqueadas 24 horas antes del partido" y el período de confirmaciones fuera de plazo se adelantará, permitiendo realizarlas entre 96 y 48 horas antes del inicio.

En cuanto a la venta de entradas, el Barça mantiene la normativa vigente y recuerda que todos los compradores deberán introducir la nominalidad de las entradas con "un mínimo de 24 horas de antelación respecto al inicio del partido" para garantizar el acceso al Estadi y reforzar los protocolos de seguridad.

Por último, el club señala que los nuevos descuentos adicionales y exclusivos para todos los socios y socias, anunciados durante la campaña de la candidatura ganadora de Joan Laporta, entrarán en vigor "a partir del momento en que la nueva Junta Directiva tome posesión", a partir del 1 de julio de este año.