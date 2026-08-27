FC Barcelona - Athletic Club - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça repite fórmula ganadora contra el Athletic

Raphinha y Fermín volvieron a marcar en un estreno controlado en el Camp Nou donde debutaron Rodrigo y Cancelo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona venció (2-0) al Athletic Club este jueves en su segundo partido de LaLiga EA Sports, debut oficial esta campaña en el Spotify Camp Nou, donde los goles catalanes llevaron de nuevo los nombres de Raphinha y Fermín López, segunda derrota para el equipo vasco pese a las muchas paradas de Unai Simón.

Los de Hansi Flick, con el brasileño y el español ya en tres goles tras la goleada al Elche (0-5), firmaron el seis de seis con la sensación aún de agosto para responder al Real Madrid. El campeón de Liga, con un fondo de armario que llevó al debut de Rodrigo y Cancelo en la segunda mitad, no necesitó apretar, aunque el 2-0 no llegó hasta el minuto 82 y gracias a un regalo de Aymeric Laporte.

Pareció costar a Flick romper el esquema de su paisano Terzic, pero lo cierto es que el Barça acumuló varias ocasiones de gol y se fue al vestuario con el 1-0 de Raphinha. El brasileño, haciendo de '9' como contra el Elche, aprovechó un pase perfecto de Pedri para abrir la lata en el minuto 37. De ahí al descanso, el Barça tuvo un buen arreón, pero Unai Simón evitó el segundo de Lamine Yamal.

El internacional español fue de menos a más, como el resto de un equipo blaugrana algo lento en la transición para hacer daño a un Athletic compacto y bien plantado, pese a los muchos cambios en su once. El debutante Johaneko Louis-Jean contuvo a Lamine y, además, se sumó en ataque, buscando los visitantes la espalda rival. Al otro lado, también era el lateral izquierdo, un aún más joven Xavi Espart, quien igual despuntaba en los locales.

La presión arriba del Barça no funcionó y el Athletic supo llegar a la meta de un Joan Garcia atento al pase de la muerte de Nico Williams. Le faltó decisión en el remate al equipo catalán, como a Antony Gordon, pero cuando movió rápido el cuadro de Flick sí se plantó en zona de peligro, como una combinación que dejó a Raphinha en boca de gol, providencial Hugo Rincón para los vascos.

El internacional inglés, como sus compañeros, fue creciendo, y tras un caño puso a Lamine en disposición de medirse a Unai Simón, pero su portero en la campeona del mundo voló en la parada. Poco después, un cabezazo de Raphinha se estrelló con el poste y el rechace también pudo ir para dentro de rebote. El Barça empezó a llamar a la puerta y la derribó con el brasileño.

Los de Terzic trataron de estirarse, con Iñaki Williams casi aprovechando un despiste, y en ese subir y bajar, Pedri vio el hueco para que Raphinha, autor de un doblete en el debut, volviera a ver puerta. En un error de Peio Canales, Simón detuvo con el hombro un mano a mano a Lamine, y en el córner también perdonó un Barça con mucha movilidad en el tramo hasta el descanso.

EL BARÇA TARDA EN REMATAR

Después, el Athletic perdió el protagonismo que había tenido con balón y el campeón mejoró en su presión. Así, el encuentro fue dando paso a un monólogo blaugrana, aunque el segundo gol pareció misión imposible. Lamine se estrelló con el larguero y Simón alargó su recital ante Fermín, antes del debut de Rodrigo, en un Barça casi 100% español, aunque sin homenaje a los campeones del mundo, tras la carga policial en Elche sobre un socio con la estelada.

También entró Dani Olmo, en busca de algo más de control un Barça que vio cómo, en los últimos 15 minutos, el Athletic quiso algo más. Los cambios en las bandas, Robert Navarro y Álex Berenguer mejoraron a los Williams, hicieron llegar a un Athletic que la tuvo con Oihan Sancet al poste, aunque el Barça reclamaba una falta previa.

Entonces, en una jugada de Karim Adeyemi, Laporte cortó el pase de manera desafortunada para dejar a Fermín el 2-0 a placer. Unai Simón aún se estiró un par de veces más ante el jugador alemán, pero el Athletic se marchó de Barcelona con dos derrotas en dos partidos. Mientras, los de Flick, aún mirando al mercado, lucieron con goles, movilidad y recursos, en esta aplazada primera jornada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - ATHLETIC CLUB, 0. (1-0, al descanso)

--ALINEACIONES:

FC BARCELONA: Joan García; Eric Garcia (Koundé, min.80), Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal (Olmo, min.63), Pedri (Cancelo, min.85), Lamine Yamal, Gordon (Adeyemi, min.80), Fermín y Raphinha (Rodri, min.63).

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko (Adama, min.70); Jauregizar (Gerenabarrena, min.70), Canales, Iñaki Williams (Berenguer, min.60), Sancet, Nico Williams (Navarro, min.60) y Guruzeta (Djaló, min.81).

--GOLES:

1 - 0, min.37, Raphinha.

2 - 0, min.82, Fermín.

--ÁRBITRO: Ortíz Arias (C. Madrileño). Amonestó a Espart (min.27) por parte del Barça. Y a Guruzeta (min.48) y Johaneko (min.61) en el Athletic.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 59.326 espectadores.