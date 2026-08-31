Barcola firma por el Liverpool

Archivo - El francés Bradley Barcola, del PSG, ante el Liverpool en la Champions 2025-26. - Europa Press/Contacto/Mickael Chavet - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El extremo francés Bradley Barcola, de 23 años, se convirtió este lunes en nuevo futbolista del Liverpool de la Premier League inglesa, tras firmar un nuevo contrato "a largo plazo", procedente del París Saint-Germain francés.

"El Liverpool ha completado el fichaje de Bradley Barcola, procedente del Paris Saint-Germain, pendiente de la autorización internacional. El delantero francés firmó un contrato a largo plazo con los 'reds' tras superar el reconocimiento médico y cerrar el traspaso", informó la entidad en un comunicado.

Barcola, que lucirá el dorsal número 29, abandona así el club entrenado por el español Luis Enrique Martínez, después de firmar por el equipo parisino también un 31 de agosto en el año 2023, entonces procedente del Olympique de Lyon.

Con el PSG, Barcola convirtió 39 goles y dio 34 asistencias, aunque en la última temporada su competencia con Desiré Doué hizo que jugara menos minutos tanto en Ligue 1 como en Champions que en el curso 2024-25. El de Villeurbanne presume en su palmarés de dos Ligas de Campeones consecutivas, dos Supercopas de Europa, una Intercontinental, tres Ligas, tres Supercopas de Francia y dos Copas nacionales.

"Es un gran orgullo poder jugar en el Liverpool. Estoy muy contento. Ha llevado mucho tiempo, pero hoy estoy realmente feliz de poder jugar en el Liverpool y lo único que quiero es estar en el campo y poder jugar", expresó el jugador a los medios del club, que habría pagado más de 123 millones de euros fijos, más otros 19 millones en posibles variables, por el futbolista galo.

Barcola confesó que ganar la Premier League "es uno de los mayores sueños" de su vida. "Se trata de conseguirlo y de quedarme en este equipo a largo plazo por eso he firmado un contrato de larga duración y espero poder lograrlo", agregó.

Por su parte, el PSG agradeció "efusivamente" al futbolista por sus tres temporadas en el club parisino. "Llegado a París con tan solo 20 años, ha crecido y progresado mucho aquí, al mismo tiempo que conquistaba 13 trofeos y contribuía a escribir una de las páginas más hermosas de la historia del Paris Saint-Germain", rezó el mensaje en redes sociales.

ALLAN ELIAS FICHA POR EL MANCHESTER CITY PROCEDENTE DEL PALMEIRAS

Además, el Manchester City anunció la llegada del extremo brasileño Allan Elias, procedente del Palmeiras y firmando un contrato de cinco años que le vinculará al club hasta el verano de 2031. Es la quinta incorporación del conjunto entrenado por Enzo Maresca, tras las de Elliot Anderson, Jeremy Monga, Gerónimo Rulli y Ayyoub Bouaddi.

"El jugador, de 22 años, se desempeña principalmente como extremo derecho, aunque también puede jugar en el centro del campo o como segundo delantero; incluso ha actuado como lateral con el líder de la liga brasileña", destacó el comunicado del club.

El propio futbolista reconoció que este es "un momento surrealista". "El Manchester City, con todo lo que ha ganado en los últimos 15 años, es uno de los clubes más atractivos del mundo para los jugadores. Poder estar aquí hoy y decir que me he unido a ellos es el momento de mayor orgullo de mi vida", defendió.

"Amo al Palmeiras y siempre lo amaré, pero la decisión de venir al City fue fácil. Quiero ser el mejor futbolista posible y las conversaciones que he tenido hasta ahora con la gente del City me han convencido de que no hay mejor lugar para cumplir mis ambiciones", aseguró.

Allan Elias prometió dar "absolutamente todo para aprovechar al máximo esta oportunidad". "Ahora empieza el trabajo duro. Daré el 100% en los entrenamientos y trataré de convencer al entrenador de que merezco jugar. Mi intención es ayudar al City a seguir ganando títulos. Si logro hacerlo, sería un sueño hecho realidad", zanjó el jugador, que acumula seis goles con el Palmeiras en 2026.