Barrios: "Todos los jugadores tienen que aparecer en estos partidos"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios ha asegurado que "todos" los jugadores tienen "que aparecer" en partidos importantes como el de este miércoles ante el Liverpool en Anfield, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, y espera que el equipo pueda jugar "como sabe" para tratar de llevarse el triunfo.

"No sé si hay que dar un paso al frente, pero en estos partidos que son importantes todos los jugadores tienen que aparecer, porque si no, contra estos rivales, es difícil llevarse los partidos. Solo espero seguir trabajando y seguir ayudando al equipo", declaró en la rueda de prensa oficial previa al partido.

El mediocentro rojiblanco, además, recordó otras visitas a Anfield. "Cuando ganamos en 2020, lo recuerdo viéndolo con mis amigos en un bar. La última vez que vinimos, lo vi en la grada. Espero que mañana sea un buen partido contra un gran rival, y ojalá que el equipo juegue como sabemos y todo vaya bien", indicó. "A mí me da igual el Liverpool o el que hubiese tocado. En la 'Champions' no hay partidos fáciles. Nos ha tocado el Liverpool y encantados", añadió.

En otro orden de cosas, Barrios apeló a no excusarse en las bajas con las que llegan los de Diego Pablo Simeone. "Tenemos varios compañeros que no han podido viajar, pero no hay que mirarlo como una cosa negativa, veo lo positivo: estamos aquí, que vamos a jugar contra un gran rival y seguro que será un gran partido mañana", apuntó.

Por último, sobre su cuarta temporada en el Atlético, explicó que espera "seguir mejorando día a día". "Ojalá pueda seguir teniendo esa continuidad de minutos y haciéndolo bien para ayudar al equipo", finalizó.