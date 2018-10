Bartomeu: "El escudo que presentamos está acabado"

Publicado 22/10/2018 11:52:10 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este lunes que la propuesta de nuevo escudo del club que presentaron el pasado sábado a la Asamblea, y que no llegó a votarse, está "acabado" y que siguen reflexionando sobre cómo adaptar el emblema a las nuevas tecnologías.

"Retiramos el punto porque haremos una reflexión interna en la Junta, que todavía no hemos hecho. Pero el escudo que presentamos está acabado, no lo presentaremos más. Ha quedado claro que no gustaba", aseguró en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

En una decisión inesperada, que creó indignación en muchos de los Socios Compromisarios presentes en la Asamblea General Ordinaria del club, Bartomeu retiró sobre la marcha del orden del día la votación sobre el nuevo escudo una vez que, previamente, había escuchado voces contrarias al mismo durante el turno de preguntas.

"El socio del Barça no entendía que no estuvieran las siglas. Por tanto, reflexión interna, se tiene que evolucionar y seguramente 'FCB' estará dentro del escudo", añadió Bartomeu al respecto este lunes.

No obstante, muchos de los Compromisarios contrarios al nuevo escudo hubieran preferido votar en contra el sábado y rechazar la propuesta, por lo que pitaron y exclamaron 'queremos votar' cuando Bartomeu anunció que se retiraba la votación. Otros, en cambio, pidieron votarlo en referéndum por todos los socios.

"No hay prisa, no es una urgencia inmediata. Estaba claro que no gustaba, y había gente que creía que no les tocaba a ellos votarlo", argumentó en este sentido el máximo mandatario blaugrana.

De todos modos, sigue creyendo que se debe actualizar el escudo. "El actual no está adaptado a la era digital y hace falta adaptarlo. Pero el nuevo escudo no será el que presentamos, porque no tiene el consenso necesario", concluyó.

Cabe recordar que el escudo propuesta no tenía las siglas 'FCB', que eliminaba las líneas negras internas que delimitaban los diferentes símbolos del escudo, y que el rojo de las Cruz de Sant Jordi y la 'Senyera' se cambiaba por el granate, con una zona blaugrana mayor pero con menos franjas, y el balón más centrado.