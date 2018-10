Bartomeu: "Neymar no volverá al Barça, no está previsto"

Publicado 22/10/2018 14:03:08 CET

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este lunes que el jugador del Paris Saint-Germain Neymar "no volverá" al club blaugrana y que no ha habido contacto alguno con él ya que no le gustó cómo se fue de la entidad.

"Neymar no volverá al Barcelona. Ni volverá ni está previsto que Neymar vuelva", aseguró Bartomeu en una entrevista en 'El Matí de Catalunya Ràdio' recogida por Europa Press.

En este sentido, dejó claro que no ha habido ningún acercamiento entre el jugador brasileño y la Junta Directiva del FC Barcelona. "Sé que hay muchos rumores, pero no ha habido ninguna llamada ni ninguna reunión. No ha habido ningún contacto", sentenció al respecto.

Y es que el dirigente blaugrana advirtió que no les gustó que optara por irse al Paris Saint-Germain cuando era un miembro clave del primer equipo. "No nos gusta que los jugadores paguen su cláusula y se vayan", remarcó.

Por otro lado, el máximo mandantario azulgrana negó que vayan a entrar al mercado de fichajes de invierno. "No está previsto fichar a nadie en el mes de enero cuando se abra la ventana de fichajes. Hicimos una plantilla más corta ya que contábamos con los jugadores del filial", argumentó.