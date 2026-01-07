El Bayern asegura que Karl se ha disculpado sobre su sueño de jugar en el Real Madrid

Lennart Karl (47) celebra un gol en el amistoso entre el Bayern y el RB Salzburgo - Sven Hoppe/dpa

SALZBURGO (AUSTRIA), 7 (dpa/EP)

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, aseguró que el joven delantero Lennart Karl se ha disculpado ante los dirigentes del club por declarar que le encantaría jugar algún día en el Real Madrid y recordó que dada su juventud puede "cometer errores" y que ahora "aprenderá" de esta situación.

Karl causó un gran revuelo entre los aficionados del Bayern cuando dijo el pasado domingo, durante una visita a un club de aficionados, que el 15 veces campeón de Europa, donde estuvo a prueba cuando era niño, era su "club de ensueño" y que le encantaría jugar en él algún día.

"Creo que un chico de 17 años puede cometer errores y decir cosas en el calor del momento que luego se da cuenta de que podría haber dicho de otra manera. Es jodidamente bueno sobre el terreno de juego. ¿Y todo lo demás? Ya lo aprenderá", afirmó Eberl después de la victoria del Bayern por 5-0 en el partido amistoso contra el Red Bull Salzburgo de este martes.

El directivo se mostró "completamente relajado" en relación con el asunto, que, según él, surgió porque ahora se percibe a Karl de una manera diferente a la del pasado. "Ya no es Lenny, el chico de 17 años que nadie conoce. Es Lennart Karl y ahora toda Alemania sabe lo que puede hacer y quién es", advirtió sobre el futbolista que ha pasado de la cantera del Bayern al primer equipo esta temporada con un contrato hasta 2028 tras marcar seis goles y dar dos asistencias en 22 partidos oficiales.

Eberl dijo que Karl fue a ver a los principales dirigentes del club al día siguiente de su declaración. "Dijo: 'Creo que dije algo que no estuvo muy bien, algo que podría ser malinterpretado'", apuntó el director deportivo del conjunto bávaro, que confirmó que el futbolista se disculpó y que el asunto se ha solucionado internamente. "Lennart demuestra su rendimiento sobre el terreno de juego. Se siente muy cómodo en el FC Bayern y sabe lo que tiene aquí. Nos lo ha vuelto a recalcar y eso es lo que cuenta", sentenció.