El Bayern medita cerrar toda la tribuna sur en su próximo partido de Champions

MADRID, 5 Ene. (dpa/EP) -

El Bayern de Múnich podría jugar su próximo partido en casa de la Liga de Campeones, ante el Union Saint-Gilloise, con la grada sur completamente vacía tras la sanción de la UEFA por el uso de pirotecnia por parte de los aficionados.

"Tendremos que cerrar los bloques 111 a 114. Pero nos estamos planteando cerrar toda la tribuna sur. Ya lo hemos hablado, pero aún no hemos tomado una decisión definitiva", dijo Dreesen a t-online durante una visita a un club de aficionados el domingo en Neufahrn (Baviera).

La UEFA estipuló que los bloques del 111 al 114 de la grada sur del Allianz Arena deberán permanecer cerrados en el próximo partido de la Liga de Campeones, el 21 de enero contra el Saint-Gilloise, después de que se lanzaran fuegos artificiales en el encuentro ante el Sporting de Portugal en diciembre.

"El problema es que si ahora sólo cerramos los bloques del 111 al 114, la gente se dispersará y en parte se verá afectada la gente equivocada", apunta Dreesen. "Me gustaría hacer un llamamiento enérgico a aquellos que habitualmente encienden pirotecnia para que quizás se den cuenta de que están perjudicando al club. Y que tampoco es tolerado ni aceptado por la mayoría de los aficionados presentes en el estadio ", concluyó.