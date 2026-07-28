El Bayern Múnich niega cualquier contacto con el Real Madrid por Olise

El internacional Michael Olise en el partido por el bronce del pasado Mundial de fútbol de 2026 contra Inglaterra en el Miami Stadium. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MÚNICH, 28 Jul. (EP/DPA) -

El director general del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, desmintió este martes los rumores y los contactos con el Real Madrid para negociar una posible salida del internacional francés Michael Olise hacia el conjunto blanco en el mercado de fichajes de este verano.

El directivo del club muniqués afirmó que "obviamente" el delantero francés se quedará esta temporada 2026-27 en el vigente campeón de la Bundesliga, después de brillar en el reciente Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Acerca de las especulaciones sobre que el delantero habría expresado su deseo de marcharse al conjunto entrenado por José Mourinho, Dreesen calificó como "sorprendente" lo que se puede publicar, "especialmente cuando uno conoce la verdad".

El director general del Bayern reiteró que no se ha producido ninguna llamada del Madrid. Se estima que el valor de Michael Olise ronda los 150 millones de euros, tras revalorizarse por sus buenas actuaciones con Francia en la cita mundialista. Su contrato con el Bayern se extiende hasta el 30 de junio de 2029.

El talentoso extremo fichó por el equipo muniqués en 2024, procedente del Crystal Palace inglés, por unos 55 millones de euros, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los jugadores clave y estrellas indiscutibles del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Los de Múnich, con la vista puesta en sus ambiciosos objetivos para la próxima temporada, entre los que destaca la Liga de Campeones, no tienen ningún interés en dejar marchar a Olise. Tras 17 goles y 18 asistencias en 50 partidos durante la temporada 2024-25, el francés logró 25 goles y 28 asistencias en 57 partidos oficiales durante la pasada temporada.