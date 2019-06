El Bayern no hará efectiva la compra de James

Publicado 04/06/2019 16:50:04 CET

BERLÍN, 4 Jun. (dpa/EP) -

El Bayern de Múnich alemán confirmó que no hará efectiva la opción de compra que tiene sobre el centrocampista colombiano James Rodríguez, cedido durante las dos últimas temporadas por el Real Madrid, aunque advirtió de que esta decisión la ha tomado el internacional.

James Rodríguez llegó en el verano de 2017 a la capital bávara después de una tercera temporada en el conjunto madridista donde no contó demasiado para Zinédine Zidane. El club presidido por Florentino Pérez le cedió al pentacampeón de Europa por dos años con una opción de compra por 42 millones de euros, pero el internacional sólo brilló en su primera campaña a las órdenes de Jupp Heynckes, mientras que con Niko Kovac ha mantenido una relación un tanto turbulenta.

"En principio, la decisión con James se ha tomado. Estuvo conmigo y me dijo en una conversación personal que quiere que el club no haga efectiva la opción (de compra). Quiere jugar, hacerlo de forma regular y eso no lo tiene garantizado aquí y es algo que lamento personalmente", señaló el presidente ejecutivo del club alemán, Karl-Heinz Rummenigge, al 'Sport Bild'.

De este modo, James Rodríguez, actualmente concentrado con su selección para la Copa América, deberá volver a ponerse a las órdenes del Real Madrid, aunque todo hace indicar que no entra en los planes de Zinédine Zidane, por lo que tendrá buscar una salida que, según las informaciones, podría estar en la Premier League.