Bayindir jugará en el RC Celta cedido por el Manchester United

Archivo - El portero turco Altay Bayindir,en un calentamiento con el Manchester United. - Europa Press/Contacto/Natalie Mincher - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero turco Altay Bayindir jugará cedido la temporada 2026-27 en el RC Celta, tras el acuerdo, que incluye una opción de compra, alcanzado con el Manchester United inglés, según un comunicado de la entidad gallega.

"El Celta y el Manchester United han alcanzado un acuerdo para la cesión con opción de compra de Altay Bayindir", informó el club celeste sobre el guardameta, que viajará directamente a Italia para incorporarse al 'stage' de pretemporada del conjunto de Vigo, donde el equipo de Claudio Giráldez disputará los amistosos frente al Sassuolo y al Nápoles.

Formado en las categorías inferiores del Bursaspor y el Ankaragücü, Bayindir debutó como profesional con este último antes de consolidarse durante cuatro temporadas en el Fenerbahce. En 2023 dio el salto al Manchester United, convirtiéndose en el primer futbolista turco en la historia del club inglés. Allí ha acumulado más de 1.500 minutos, tanto en competiciones nacionales como europeas.

"El Celta le da la bienvenida y confía en que pueda seguir aportando su seguridad bajo palos, su imponente físico y su capacidad para dominar el juego aéreo en esta nueva etapa con la camiseta celeste", concluyó el comunicado.