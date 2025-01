Beatriz Álvarez: "El Real Madrid no necesita a nadie en el fútbol masculino, pero sí en el femenino"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, remarcó este miércoles que "hay Liga F para el futuro" y que no existe temor por su viabilidad, y advirtió que hay que "trabajar en la profesionalización" de los clubes, con uno de los más potentes como es el Real Madrid que puede que no necesite "a nadie en el fútbol masculino, pero sí en el femenino", mientras que insistió que habrá que buscar equilibrio entre "rentabilidad" y "contexto social" si la Supercopa sale del país.

"Con el Real Madrid se reproducen muchos posicionamientos con la liga masculina, pero hay diferencias en la relación. Hemos tratado de hacer un acercamiento personal para decirle que tenemos particularidades porque necesitamos del Real Madrid y el Real Madrid necesita a la competición. En el masculino no necesitan de nadie, pero en el femenino sí", explicó Beatriz Álvarez en un desayuno informativo con medios.

La dirigente recalcó que en el conjunto madridista "hay otras cuestiones de política de club que se niegan igual que en el masculino" y donde "poco" pueden hacer, pero que tiene "siempre abierta la vía de comunicación". "El Real Madrid forma parte de la Comisión Delegada y ha sido votado por el resto, eso puede facilitarnos que formen parte de una visión más general como competidor porque está representando al resto de clubes y velando por sus intereses", puntualizó.

"Existen posicionamientos complicados y difíciles de resolver heredados del masculino. Intentamos concienciar a todos los clubes, sobre todo a los que no tienen la conciencia de poner sus intereses al servicio de todos", sentenció al respecto.

Álvarez resaltó que "hay que trabajar en profesionalización de los clubes". "No es fruto de la casualidad que en el FC Barcelona haya las jugadoras que hay", advirtió. "Hay que tratar de impulsar al resto de clubes. Tenemos proyectos para ayudarles en recursos y en crecimiento, sabemos que es un debe y que cada club lleva su ritmo", subrayó.

En cuanto a la posibilidad de que la Supercopa de España salga del país y pueda recalar en Arabia Saudí, reconoció que debe ser "muy cuidadosa" e insistió en sus palabras de la semana pasada en las que no haya "nada" oficial y que desde la patronal entienden que "no es una competición completamente explotada".

"Si se la quieren llevar habría que mirar todas las situaciones, no sólo el componente económico, también hay que valorar la parte social. Creo que hay que centrarse en otras prioridades y no tanto en dónde sería. Es una hipótesis que igual no ocurre nunca y hay que ver la opinión de los clubes y lo que me ha llegado de ellos es que entienden que la rentabilidad es importante y que también hay que tener en cuenta el contexto social", añadió.

La mandataria admitió que da la sensación de que "no hay un no rotundo" y que cualquier tipo de contrato en este sentido no va a pasar por la Junta Directiva de la RFEF a la que ahora pertenece. "Pero tengo claro que se comentará, estén obligados a organizarla con nosotros", sentenció.

Beatriz Álvarez advirtió que con la federación existe "una relación estable" y que notan "un cambio en la forma de gobernar" con la llegada de Rafa Louzán. "Ha sido muy valiente al poner a todos los estamentos representados en la Junta Directiva, es una sorpresa agradable ver tanta diversidad y pluralidad y una importante presencia de mujeres", subrayó.

Sin embargo, está preocupada por el futuro de Louzán, pendiente de su recurso al Tribunal Supremo contra su sentencia por prevaricación que se estudiará a principios de febrero. "Llevamos ya muchos meses de inestabilidad que no nos benefician y cualquier cosa que genera inestabilidad nos afecta todos", remarcó.

"Estamos un poco a la espera, ya dirá la justicia la sentencia firme", puntualizó Álvarez que incidió en que, "como Liga F", no tienen voto en la Asamblea General de la RFEF, pero que está optó por el gallego "de forma aplastante".

Sobre el nuevo Convenio Colectivo, ya firmado, pero pendiente de presentar el texto final, lo que esperan hacer "próximamente", dejó claro que no ve "nada de retroceso" respecto al anterior como ha denunciado el presidente de la AFE, David Aganzo, cuya asociación, junto a UGT, han decidido no firmarlo.

En este sentido, detalló cómo fue el proceso de una negociación que estuvo mucho tiempo "paralizada", pero donde hubo "un cambio" en enero de 2024 y se produjeron "acercamientos" que provocaron que en junio hubiese ya "un texto cerrado" con el que todas las partes estaban "de acuerdo".

"En verano no se pudo firmar y ya en septiembre no se podía demorar más, pero cuando llegamos a la reunión había un cambio en AFE, no sé el motivo real, aunque concluimos que no tenía nada que ver con el convenio y la Liga F, sino que era una cuestión de egos entre sindicatos. UGT fue fiel hasta el día de la firma, cuando su representante no vino sino una persona que ni siquiera sabía quién era yo. Nos trasladaron que no iban a firmar y habían sido igual de críticos con AFE que el resto", manifestó.

La presidenta de la Liga F no esconde que el nuevo texto "no es el ideal, pero es el de consenso" y que están "cómodamente satisfechas todas las partes", además de que "mejora a todos los niveles el anterior".

Hace unos días, 'Relevo' lanzó un reportaje en el varias futbolistas se quejaban de presunto maltrato psicológico por parte del técnico Roger Lamesa, destituido en el Levante UD a principios de enero y que aseguraba no haber tenido "ningún problema" en ninguno de los clubes en los que había estado.

"Me preocupa el silencio, nunca nos ha llegado nada ni oficial ni extraoficial. ¿Cómo actuamos ante algo que desconocemos? Los sindicatos sí tienen canales y están preocupados porque las jugadoras no se lo cuentan", opinó Álvarez, que hace hincapié en que "es un tema de conciencia social" y que "igual faltan campañas de sensibilización" para que las futbolistas no tengan miedo en alzar la voz ante estos casos.

También considera que tras lo sucedido con Luis Rubiales y Jenni Hermoso, la RFEF "debería fortalecer sus mecanismos para crear espacios seguros para que no le ocurra a ninguna futbolista ni a ninguna mujer de la casa".

La dirigente realzó la fortaleza económica del campeonato, para el que tienen garantizada su "viabilidad" pese a que no cuenten con la ayuda del Consejo Superior de Deportes. "Tenemos Liga F para el futuro. Se nos ha quitado lo de aportar a la RFEF y se ha invertido, también está el Real Decreto de la Quiniela, que generaría ingresos adicionales, y los ingresos comerciales y audiovisuales crecen progresivamente", apuntó.