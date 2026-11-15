Bélgica deja fuera a Italia y Francia se gana el primer puesto

Bélgica - Italia - Dirk Waem/Belga/dpa

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Bélgica remontó con autoridad (4-1) a Italia para hacerse con un billete a los cuartos de final de la Liga de Naciones, que se sortearán el 20 de noviembre, una clasificación de primera dentro del Grupo 1 para Francia, que venció (2-1) a Turquía.

A la hora de la verdad, Italia, que busca volver a lo que fue precisamente con Roberto Mancini, el último técnico que la llevó al éxito, sucumbió en el Estadio Rey Balduino de Bruselas. El equipo italiano, que venía de superar a Francia, empezó mandando con el 0-1 de Francesco Pio Esposito a los diez minutos.

Sin embargo, los 'red devils' dieron un tremendo y efectivo paso al frente para irse al descanso con los goles (3-1) de Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy y Jeremy Doku. Pese a los cambios, Italia, que se jugaba también estar en la siguiente ronda, no tuvo reacción, y Diego Moreira hizo el 4-1 para los belgas, segundos en la tabla con 12 puntos por los 10 de los italianos.

Francia (13), en el primer examen sin red para su nuevo seleccionador Zinedine Zidane, cumplió ante la colista Turquía para a priori tener un sorteo más favorable, pese al suspense del primer tiempo y a contar con Kylian Mbappé de regreso al once. El equipo francés no acertó a concretar con goles su dominio pero la desafortunada defensa turca, clave en los cero puntos de los suyos, salió a relucir en el inicio del segundo tiempo con el 1-0 en propia puerta de Emirhan Topcu.

'Les Bleus' tampoco convencieron atrás, dejando más trabajo del esperado a un Mike Maignan que no pudo terminar bajo palos por lesión. Eli Kroupi marcó su primer gol con la absoluta francesa para asegurar los tres puntos en el Stade Atlantique de Burdeos, a pesar de que Abdulkerim Bardakci, asistido por un Arda Güler que lo intentó todo, recortó ya al final para los turcos.