Bélgica no olvida el 'caso Balogun' y no apoyará a Infantino en la reelección

Archivo - Folarin Balogun y Brandon Mechele pugnan por un balón en el Estados Unidos-Bélgica de octavos de final del Mundial 2026 - Dirk Waem/Belga/dpa - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) mostró este lunes su rechazo hacia el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de cara a las elecciones a la presidencia del organismo rector del fútbol mundial, aludiendo al 'caso Balogun' en el Mundial de 2026 y a su falta de transparencia en el proyecto de FIFA Forward Enterprise.

"En nuestra opinión, siguen sin respuesta cuestiones importantes. A pesar de nuestras peticiones explícitas de una justificación clara de las decisiones tomadas y detalles sobre cómo se gestionarán este tipo de situaciones en el futuro, aún no hemos recibido ninguna respuesta satisfactoria al respecto. Una vez más, la RBFA considera que la transparencia total y las explicaciones claras son esenciales", argumentó la federación belga para justificar su rechazo hacia Infantino.

Y es que después de que FIFA retirase la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun para el partido de octavos de final ante Bélgica en el Mundial de 2026 y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitiera su influencia en dicha decisión, la RBFA sigue investigando el asunto, por lo que aún existe la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Asimismo, el organismo señaló la falta de transparencia por parte de la FIFA en relación con el proyecto de crear la empresa FIFA Forward Enterprise para gestionar las operaciones comerciales de sus torneos, incluido el Mundial, y vender una participación a inversores privados.

"La RBFA señala que, en este asunto, varias decisiones y evaluaciones importantes no han sido, hasta la fecha, suficientemente fundamentadas con justificaciones adecuadas y, como consecuencia, esto genera dudas sobre la transparencia y gobernanza de este proceso", remarcó.

Con este rechazo hacia Infantino, Bélgica se suma a otras federaciones europeas, a la propia UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática (AFC) para buscar un candidato alternativo que se presente contra el actual presidente de la FIFA.

"Durante y después del Mundial, mi equipo en la RBFA se comunicó con la FIFA de manera serena y constructiva para obtener claridad sobre el 'caso Balogun'. Dos meses después de los hechos, constatamos que nuestras preguntas siguen sin respuesta", remarcó la presidenta la federación belga, Pascal van Damme.

La dirigente recalcó que "dada la importancia de la transparencia y la claridad para todas las partes involucradas", solicitan "la explicación necesaria" e igualmente desean "analizar dónde se pueden optimizar los procesos actuales para que casos similares se puedan gestionar de manera clara, coherente y eficiente en el futuro".

"Junto con la UEFA, las demás confederaciones y las federaciones nacionales, mantenemos nuestro compromiso con la transparencia en la toma de decisiones, una gobernanza sólida y procesos claros. Seguimos dispuestos a cooperar de manera constructiva, en aras de la confianza, la integridad y el futuro del fútbol", sentenció.