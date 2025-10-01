Bellingham, mejor jugador inglés de la pasada temporada

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham ha sido elegido este miércoles como el mejor jugador del curso futbolístico 2024-25 de la selección inglesa, superando en la votación al centrocampista del Arsenal Declan Rice, segundo, y al delantero del Bayern de Múnich Harry Kane, tercero.

"El centrocampista del Real Madrid y los 'Three Lions' fue votado por los aficionados como el jugador masculino más destacado de la temporada pasada", informó la selección inglesa de fútbol en un comunicado. Es la primera vez que Bellingham gana este galardón y la segunda ocasión en la que recae en un futbolista que no milita en la Premier League, tras Owen Hargreaves en 2006, cuando jugaba en el Bayern alemán.

El futbolista, de 22 años, jugó ocho partidos con su selección en la temporada 24-25, siendo clave en el ascenso a la Liga A de la Liga de las Naciones de la UEFA, conseguido el pasado otoño, antes de disputar los primeros partidos de clasificación al Mundial 2026.

El madridista marcó en el partido contra Grecia disputado en Wembley en octubre, y fue el mejor en la goleada de los ingleses (5-0) a Irlanda en noviembre, repartiendo dos asistencias. Además, también le dio el pase al jugador del Arsenal Myles Lewis-Skelly en su primer gol con Inglaterra en el enfrentamiento ante Albania en marzo.