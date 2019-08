Benítez: "Después de tres años de promesas incumplidas no creía en la directiva del Newcastle"

Publicado 13/08/2019 14:31:55 CET

Rafa Benítez ha explicado que su decisión de salir del Newcastle vino tras "tres años de promesas incumplidas" por parte del presidente del club inglés, Mike Ashley, y su directiva, en la que el entrenador español "no creía", respondiendo así al director general de su ex equipo, Lee Charnley, que le acusó de marcharse al Dalian Yifang "por dinero".

"Después de tres años de promesas incumplidas no creía a la directiva del Newcastle. Tuvieron un año para solucionar el tema de mi contrato pero, cuando nos reunimos al final de la pasada temporada, no me ofrecieron una oferta que pudiera aceptar", señaló Benítez en una carta abierta en el portal The Athletic.

El entrenador madrileño afirmó que, tras tres años en los que devolvió al club del norte de Inglaterra de la Championship (segunda división inglesa) a la Premier League, salvándolo con holgura en las siguientes campañas, los dirigentes del Newcastle le pusieron sobre la mesa "el mismo salario con menos control sobre los fichajes".

Pero los problemas no solo venían derivados por su sueldo, también por las discrepancias con el proyecto de Ashley, en el que iba a disponer de un presupuesto "insuficiente para competir por el top 10". "Su idea de proyecto era una política de fichajes de jugadores por debajo de los 24 años. Después de la reunión supe que no volverían con una oferta seria", escribió el extécnico del Real Madrid.

Benítez también explicó que, tras acabar en un sorprendente décimo puesto en el regreso de las 'Urracas' a la Premier League, se pago un bonus a todos los jugadores y staff "salvo" a su equipo técnico. "Lo sentí como un castigo por no firmar una renovación. Al final, yo sabía que no habría una oferta apropiada y ellos sabían que no iba a firmar", desgranó el campeón de Europa con el Liverpool.

Finalmente, el entrenador de 59 años tomó la decisión de partir a China, ya que no podía esperar "para siempre" al club inglés. "El tiempo iba pasando y perdíamos oportunidades de trabajo en Europa. Soy un hombre de familia y tengo una responsabilidad con ellos, con mi cuerpo técnico y con sus familias. No me gusta jugar con el futuro de mi gente", aseveró Benítez.